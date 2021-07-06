蔡其昌發起挺醫護　興大校友總會捐贈彰基、秀傳N95口罩

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興大校友總會理事長蔡其昌表示，此次校友們熱情響應，捐贈人員陸續增加。除大里仁愛醫院、彰基、秀傳醫院外，後續也將捐贈給台中榮總1000件防護衣、部立南投醫院血氧機100台、部立台中醫院血氧機100台，以及中山醫、林新醫院、國軍台中總醫院，希望為第一線的醫護人員加油打氣，興大人挺醫護，守台灣。
楊木榮秘書長指出，熬米粥是由興大獸醫校友郭旭英所捐贈，其所研發之熬米粥，採用產銷履歷稻米及五穀雜糧慢火熬成飲品，防疫期間捐贈不少醫療單位，提供醫護人員工作繁忙時或防護設備不便穿脫時，可迅速方便地補充營養。
陳穆寬院長表示，彰基是彰化縣唯一的醫學中心，要守護128萬彰化縣民的健康，也要兼顧南投、雲林分院的縣民，在疫情期間扮演火車頭的角色，與其他區域級及地區級醫院、基層診所共同抗疫，更擔負醫學中心救治急重難症患者的重要任務，在彰基醫護人員的積極救治下，院內患者順利出院，已到將近清零的階段，尤其兒童醫院患者更是百分之百全數出院。N95口罩為醫護人員近距離接觸病人時防護用，需求量且汰換率高，謝謝興大的後援，面對疫情，興大校友們的相助相挺，讓第一線的醫護人員有更好的防護。
楊基滐院長表示，疫情每日都在變化，對於醫護人員身心上都造成不少的壓力，秀傳與興大長期以來交流密切，此次興大特別募集捐贈，更顯患難見真情，這些支持對醫護人員是很大的鼓舞。
薛富盛校長指出，興大與兩院淵源甚深，今年2月與彰基簽署學術及產學合作協議，並於4月開辦AI醫療專班，雙方除合作推動多項研究計畫外，更投入醫療科技人才培育；與秀傳醫院於2019年簽署學術交流合作，推動「興傳計畫」，開設特色學位學程、學生實習，共同打造亞洲規模最大的智慧微創核心實驗室與微創人才培育中心。
此次捐贈興大校友熱情響應，截至7月5日為止捐款名單，包含興大EMBA校友會理事長王逸華、駿達聯合會計師事務所所長梁火在、唯勝工業製造董事長楊鴻銘、榮鑫企業集團暨米堤飯店集團總經理李麗裕、太星電業總經理永守時、福倫藥局總經理林澤輝、賀康生醫總經理劉慶森、帝寶工業董事長謝綉氣、新英機械董事長何永裕、中華民國游泳協會理事長曾正宗、王品集團副董事長李森斌、恆宜貿易財務長潘芷蕎、晨右建設執行長林秀鈴、北加州校友會會長胡威妮、明昌國際工業董事長張庭維、澄朗興業董事長林崇億、聖凡妮國際總經理林雲勇、佳和農化副總裁陳麗華、萬年清環境工程董事長何家慶、長霖塑料董事長張克強、鎮臺鼎實業董事長黃詣臻、富代貿易董事長黃玉雲、興大EMBA96級校友劉奇宗、隆昌集團特助温若芬、興大EMBA108級校友李玉文、瑞士銀行台中分行執行副總裁楊琇惠、唐洲企業總經理黃傳生、振鋒企業董事長洪榮德、有心事業公司總經理郭旭英。
新聞來源為Newtalk 新頭殼