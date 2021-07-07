煮飯不是媽媽天職！LuLu喊話「進廚房是為了愛」

上帝不能無所不在，所以祂創造了媽媽。





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這句暖心的話，在疫情期間格外感同身受，大家宅在家裡，不能外出用餐，除了偶爾外帶美食之外，一日三餐的重責大任，似乎就落在媽媽身上。昔日全心當家庭主婦的女性，會被賦予做菜工作，如今許多職業婦女，包括眾多女明星們，疫情期間在家工作，還要絞盡腦汁張羅家裡餐食、兼顧小孩網路視訊上課，蠟燭兩頭燒的壓力，無處可以發洩，讓人忍不住大爆發！





宥勝 一句話引爆太座怒氣





男星宥勝和老婆林慈惠結婚6年，育有一雙兒女，婚姻生活幸福，結果疫情期間，林慈惠晚上煮飯時，被女兒嗆說：「妳故意煮好慢。」宥勝沒有在旁緩頰，竟然還說自己跟女兒感受相同，根本火上澆油，讓她氣憤決定罷工，放狠話：「老娘不煮了，你們要吃什麼，自己想辦法！」最後宥勝跪著煮飯，拍了一段道歉影片，才讓老婆露出笑容。





當老婆煮飯時，從備菜、煮菜、善後洗碗，如果都一人承擔，其他成員還不能給予鼓勵，這種「能者多勞」的辛苦，很容易變成「能者過勞」，建議另一半若不能有實質幫忙，至少嘴巴上當個啦啦隊員，常說「辛苦了，謝謝你，很好吃」，懂得說貼心話才是王道。





▲宥勝（左）和老婆林慈惠結婚6年。（圖／宥勝之旅臉書）

結婚17年的李蒨蓉，和老公相處時間增加，日前吵架吵到想離婚，重點就是先生老是嫌棄她家事做不好，非常嚴苛，即使她氣到不行，但只要老公問「早午餐吃什麼？」還是會盡本分，默默翻冰箱，做出一道美味早餐。她說，真的很想回：「你去吃沙發啦！」但那只是內心話，哀怨地說：「家庭主婦何時可有自己的人生？」





還好，新科技的誕生，似乎能幫媽媽一些忙！除了傳說中的「3機救婚姻」，洗碗機、掃地機、烘衣機，都是女人的好幫手之外，李蒨蓉透露，最近和教友夫妻進行線上團契，有位太太說：「氣炸鍋拯救了我們的婚姻！」讓她聽了覺得可愛又好笑，還貼出氣炸鍋料理的做法，讓粉絲們參考。





為了改善關係、特別是用餐時段的氣氛，善用美食外送服務之外，媽媽還能用氣炸鍋做點孩子喜歡吃的薯條、雞塊，她的朋友搬回氣炸鍋後，再也沒發過脾氣了！如果家人幫不上忙，花錢買機器分擔媽媽的重擔，嘗試不同料理做法且樂在其中，或許是生活中的新樂趣？





▲李蒨蓉端氣炸鍋拯救婚姻。（圖／李蒨蓉IG）

LuLu黄路梓茵 單身女不滿舊思維





不僅負責做菜的媽媽很苦惱，單身女性對「媽媽就該煮飯」的議題，也有話要說！最近鑽研廚藝的主持人LuLu，發現每次上傳做菜影片後，如果作品看起來很好吃，就會有人留言「可以嫁了！」、「是不是想嫁了？」這種「直覺式稱讚」，她剛聽了會很開心，事後卻會反思「為什麼會煮飯就代表可以嫁呢？」





煮飯跟嫁人這兩件事，似乎總緊密連結在一起？甚至連女性都有相同思維，LuLu說：「就算我嫁了，我也沒有要幫人家家裡煮飯呀，我想煮飯是因為我覺得有趣好玩才煮，男生娶的是一個他愛的人，應該不是一個煮飯機器吧！」





許多家庭都有種普遍現象，媽媽擅長下廚，就煮飯了一輩子，做菜變成義務，而不容選擇。LuLu忍不住為苦情媳婦抱不平，男性也該負擔部分責任，家庭裡誰做飯沒什麼理所當然，當吃飯的人沒有懷著感恩的心，女性做飯的汗水就沒有意義。





▲Lulu認為結婚不代表一定要幫家裡煮飯。（圖／Lulu IG）

Ella 把做菜當作一個挑戰





下廚不可怕，還是許多女性的興趣、快樂來源。S.H.E就是樂觀代表，三個人都很喜歡做料理，Ella的媽媽非常的酷，她認為溫暖的家，屋頂上的煙囪冒著縷縷炊煙，所以在疫情期間舉辦了線上廚藝大賽，讓Ella跟姊妹們進行了3場「陳門家宴」創意料理比賽，獲勝者可以拿1萬元獎金，本來只是餵飽肚子的事，卻變成非常有趣的一門挑戰。





最後，Ella以極具創意性的五花肉蘿蔔炊飯、金沙炒花枝佳餚獲得一次勝利，沉浸在「煮婦人生」裡，她也自嘲切菜和下鍋聲音好療癒，「再這樣下去，我的廚藝可能會超越我的歌藝和演技」，老公賴斯翔則感恩地說，­自己是受益者，非常滿足。





▲Ella沉浸在「煮婦人生」裡。（圖／Ella IG）

同樣是做菜這件事，對每個媽媽意義都不同，有人樂在其中，有人內心叫苦。歸納一下，多數女性們的3種心聲！





1.媽媽煮飯不是既定責任！





既然是一家人，就該彼此分工合作，沒有誰該做飯的規定，女人自然也不要把壓力往身上攬，盲目對兒子、老公發脾氣，或許一家人可以坐下來，好好討論吃飯這件事如何安排，偶爾老公嘗試當大廚、親子共同參與做菜，分擔媽媽的壓力，或者放縱一下吃外賣，都不是壞事。





2.下廚是一種快樂，不是壓力！





LuLu說：「進廚房一切出自於愛」。做飯不是為了別人，而是發自內心對料理本身的熱愛，或是煮給家人的關愛，感受到廚藝成長的那種滿足感。唯有樂在其中，熱情才能長久，會認真研究新菜變花樣。如果是基於外界眼光，扛著壓力去做菜，偶爾為之還好，久了之後，家人間情緒緊繃，光顧著挑剔料理的過程與結果，可能食不知味，還沒吃飽就氣飽了。





3.餐桌上的幸福是分享！





家是一個相聚吃飯的地方，因為幸福，才有記憶裡的美味，以後想起媽媽做的料理，都有綿密的親情思念。餐桌上的快樂，不在於吃了牛排、龍蝦大餐，而是來自於成員彼此的生活分享，聊工作、愛情、未來和對周遭的感受，放下3C手機，關掉電視雜音，全家一起備菜、吃頓飯、聊天、善後洗碗，或許是我們在疫情解封之後，會非常懷念的一段美好時光。



