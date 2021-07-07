比利時專家：第4波疫情正在歐洲展開

（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）比利時專家今天表示，第4波2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情正在歐洲展開，但因疫苗接種，預期這一波疫情不會像去年初一樣導致大量病例入院治療。
根據布魯塞爾時報（Brussesl Times）今天報導，比利時生物統計學家莫倫伯格斯（Geert Molenberghs）今天表示，當前許多歐洲國家病例人數再次急劇上升，第4波疫情正在進行中。
莫倫伯格斯指出，包括西班牙、葡萄牙、塞浦路斯和英國部分地區的感染人數明顯增加，這個現象令人擔憂。
他說，比利時目前約35%人口接種完整疫苗，預期這一波疫情不會像去年初一樣導致大量病例入院治療，但另一方面這意味比利時還有三分之二的民眾仍處於較高的風險，無論如何希望疫情不會失控。
這位病毒學家上週表示，目前具高傳染力的Delta變種病毒正在比利時傳播，主要途徑是尚未接種疫苗的年輕人，憂心隨暑假來臨這些大量尚未完全免疫的人四處旅行，將令病例數上升。
根據比利時國家衛生研究院（Sciensano）最新資訊，6月26日至7月2日期間，平均每天有506例新增感染病例，較先前一週大幅上升52%。（編輯：高照芬）1100706