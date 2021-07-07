COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

比利時專家：第4波疫情正在歐洲展開

▲比利時專家今天表示，第4波2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情正在歐洲展開，但因疫苗接種，預期這一波疫情不會像去年初一樣導致大量病例入院治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲比利時專家今天表示，第4波2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情正在歐洲展開，但因疫苗接種，預期這一波疫情不會像去年初一樣導致大量病例入院治療。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-07 08:36:24

（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）比利時專家今天表示，第4波2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情正在歐洲展開，但因疫苗接種，預期這一波疫情不會像去年初一樣導致大量病例入院治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據布魯塞爾時報（Brussesl Times）今天報導，比利時生物統計學家莫倫伯格斯（Geert Molenberghs）今天表示，當前許多歐洲國家病例人數再次急劇上升，第4波疫情正在進行中。

莫倫伯格斯指出，包括西班牙、葡萄牙、塞浦路斯和英國部分地區的感染人數明顯增加，這個現象令人擔憂。

他說，比利時目前約35%人口接種完整疫苗，預期這一波疫情不會像去年初一樣導致大量病例入院治療，但另一方面這意味比利時還有三分之二的民眾仍處於較高的風險，無論如何希望疫情不會失控。

這位病毒學家上週表示，目前具高傳染力的Delta變種病毒正在比利時傳播，主要途徑是尚未接種疫苗的年輕人，憂心隨暑假來臨這些大量尚未完全免疫的人四處旅行，將令病例數上升。

根據比利時國家衛生研究院（Sciensano）最新資訊，6月26日至7月2日期間，平均每天有506例新增感染病例，較先前一週大幅上升52%。（編輯：高照芬）1100706

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
91.37%8.63%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.75%80.25%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀