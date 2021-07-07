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拜登政府首度表態不支持台獨　亞洲沙皇：必須保持的平衡

▲美國白宮印太事務協調官坎貝爾表示，美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國白宮印太事務協調官坎貝爾表示，美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性。（圖／美聯社／達志影像）

新頭殼newtalk

2021-07-07 08:29:35

新頭殼newtalk

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國安會前秘書長邱義仁日前坦言，台獨並非台灣人民可自己決定，美國根本不贊成台獨。號稱「亞洲沙皇」的美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日出席紐約智庫亞洲協（Asia Society）一項活動時也表明：「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。他還預期，美國總統拜登不久將和中國國家主席習近平交流。他也認為美國和中國能和平相處，但為確保此事，目前這一世代和下個世代將面臨巨大的挑戰。

坎伯應紐約智庫亞洲協會邀請進行遠距對談，在談論台灣時，坎伯表達支持台灣的立場，同時這也是拜登政府上任以來，首度明確表示不支持台灣獨立；在回答這個問題時，坎伯數度提醒，自己要非常小心回答這個問題，並稱「這是個微妙的危險平衡，必須保持的平衡。」同時他也說：「我們確實相信，台灣有權利在和平下生活，我們希望見到台灣扮演其國際角色，尤其是在疫苗以及與這場疫情相關議題領域，他們應該在這方面扮演一角，不應該被國際社會拒絕。」

坎伯強調：「我們非常支持台灣尊嚴，而且我們試著就威懾台海發出非常清楚的訊號。」並提到，北京近期愈加獨斷，美國與國際社會均對中國在香港的所作所為表達不滿，而中方正在評估，美國是否言出必行，國際社會會怎麼回應，以及事涉台灣時會有何種反應，坎伯直言：「這樣的努力會是災難性的。」他指出，美國在維護和平穩定方面有著非常重要的利益，日本、英國與其他國家，也都認識到維持和平穩定符合國際穩定的深切利益。

對於拜登與習近平何時會面，坎伯認為美中領導人將會就兩人會面進行評估，預期不久後會有某種接觸。坎伯說：「我是否認為美國和中國能和平共處？是，我認為可能，但是我也認為，對這個和下個世代來說，挑戰很大」；坎伯續指，對美國來說，挑戰在於提出一套戰略給中國契機，但是中國若採取「與維持和平穩定對立」的行動時，美國也會有所回應。他也警告，美中可能會有「一段不確定，或許甚至是不時升高緊張的時期」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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