「AZ特戰隊」紅到日本！日媒批特權顯露國民黨腐敗形象

先前「好心肝」、「小禾馨」違規施打疫苗風波鬧得沸沸揚揚，引起社會討論。國民黨人士更屢次遭到爆料，施打特權疫苗，還被網友作惡搞圖「AZ特戰隊」來調侃揶揄。沒想到現在「AZ特戰隊」紅到日本，《東洋經濟ONLINE》報導一一介紹「特戰隊」成員的背景，進一步指出，隨著國民黨人士接種特權疫苗，更喚醒民眾對於國民黨腐敗的印象。





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《東洋經濟ONLINE》報導指出，台灣現在正加速新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種作業。今年6月上旬日本捐贈阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ）給台灣時，政府也嚴格制定了接種順序，但是台灣最大在野黨國民黨人士卻引發了特權疫苗騷動。部分人士更被畫成日本漫畫《七龍珠》裡的「基紐特戰隊」的形象，被揶揄成「AZ特戰隊」。





▲先前國民黨部分人士被畫成「AZ特戰隊」惡搞圖。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

這張「AZ特戰隊」的成員有前副總統連戰、立委賴士葆、前立委丁守中、前立委黃昭順和雲林縣前縣長張榮味，《東洋經濟ONLINE》報導還一一介紹「特戰隊」的成員背景，調侃這些人都接種了特權疫苗。





除了「AZ特戰隊」圖中的人物以外，《東洋經濟ONLINE》報導更特別介紹了沒在其中的前立委張顯耀，報導指出張顯耀「令日本人難以忘記」，因為先前日本要捐贈AZ疫苗時，張顯耀說「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ」，更批評「台灣人是疫苗乞丐」。但他卻被爆出在5月28日已經接種AZ疫苗，政府也立刻展開調查，分別對施打醫院及張顯耀開罰30萬和1.5萬。





《東洋經濟ONLINE》報導最後指出，隨著國民黨人士的接種特權疫苗一再曝光，更喚醒人們對於國民黨腐敗印象。但很諷刺的是，這張惡搞圖反而成為了鼓勵長輩接種AZ疫苗的最佳公關素材，相信照國民黨這樣的做法，很快就能夠撫平新冠疫苗的陰暗形象。









