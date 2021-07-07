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Delta變種病毒入侵聖保羅市　巴西出現14宗病例

▲巴西聖保羅市衛生廳今天指出，一名45歲男子在當地檢測感染Delta變種病毒，為聖保羅市官方記錄的首宗病例，巴西全境已發現14宗病例。。（圖／研之有物）
▲巴西聖保羅市衛生廳今天指出，一名45歲男子在當地檢測感染Delta變種病毒，為聖保羅市官方記錄的首宗病例，巴西全境已發現14宗病例。。（圖／研之有物）

中央社

2021-07-07 08:20:47

（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西聖保羅市衛生廳今天指出，一名45歲男子在當地檢測感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變種病毒，這是聖保羅市官方記錄的首宗病例。巴西已發現14宗病例。

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聖保羅市政府指出，該名男子已被隔離，並由衛生小組監測。他的妻子、繼子和兒子也由離住家最近的衛生所團隊陪同追蹤管理。

目前還沒有資訊確認該名男子是否最近出國旅行感染新變種病毒，還是在當地感染。

聖保羅市政府說明，當地對變種病毒的監測是透過流行病每週的檢體計算進行，每週採集約250個檢體，交由聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（InstitutoButantan）實驗室進行基因定序分析。

專家指出，最初在印度發現的Delta變種病毒可能成為新型冠狀病毒在全球的主導病毒，並威脅各國重新開放計畫。

衛生部指出，目前巴西官方記錄14宗Delta變種病毒病例，包括馬蘭豪州（Maranhão）6宗，里約熱內盧州3宗，戈亞斯州（Goiás）一宗，米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一宗，巴拉納州（Paraná）2宗，聖保羅一宗。

Delta變種病毒引起的感染導致2人死亡，包括停靠在馬蘭豪州沿海中國船隻上的一名印度籍船員，以及巴拉納州一名42歲孕婦。

對Delta變種病毒迅速蔓延的擔憂迫使越來越多的國家重新實施更嚴格的限制措施，以防止新一波疫情阻礙全球遏制這一流行病和恢復常態生活的努力。據世界衛生組織稱，這種變種病毒已在至少92個國家傳播。

聖保羅州立大學（Unesp）感染管制學家暨巴西醫學協會和巴西傳染病學會COVID-19顧問巴波薩（Alexandre Naime Barbosa）表示，Delta變種病毒比導致大流行的原始病毒傳播率高97%；源自巴西亞馬遜的Gama變種病毒較原始病毒傳播率高38%。

巴波薩還指出，這些變種病毒可能使得現有疫苗失去效用。例如AZ疫苗對原始病毒產生的抗體反應約達60%、70%，但對源自南非的Beta變種病毒抗體反應則下降至10%。

英國倫敦國王學院（King's Collge London）一項研究指出，Delta變種病毒通常會引發類似強流感的症狀，例如頭痛、鼻塞或流鼻涕和喉嚨痛，尤其是在年輕人當中。而感染COVID-19原始病毒株的主要症狀包括咳嗽，味覺和嗅覺喪失及體力下降。

巴波薩指出，正因為Delta變種病毒的傳播率高，但感染症狀不明顯，加深檢測和隔離感染者的難度。（編輯：陳惠珍）1100707

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