足球／成敗都看Morata！義大利PK大戰勝出 闖歐國盃決賽
Alvaro Morata決定了「蜥蜴大戰」的最終結果！在歐洲國家盃西班牙對上義大利的四強戰中，他替補上陣踢進了追平球，但也在PK大戰錯失了關鍵罰球，讓球隊最終以2:4被淘汰，義大利則率先挺進決賽。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-07 08:09:22｜2021-07-07 08:09:46
本場比賽第60分鐘義大利率先打破僵局，雖然第一時間的傳球被西班牙後防鏟斷攔截，但Federico Chiesa隨後跟進並在一腳射門打進，取得1:0領先。不過第80分鐘，西班牙也在精彩的小組配合後，讓Morata獲得輕鬆射門的機會，他也把握住扳平比數，雙方戰成1:1。
隨後進入到PK大戰，前3回合兩隊都丟掉1球，第4回合剛剛踢進扳平球的Morata射門，卻被義大利門將Gianluigi Donnarumma猜對方向撲出，接著Jorginho幫助義大利打進關鍵一球，護送球隊闖進決賽。
本屆歐洲盃，Morata無疑是讓西班牙球迷又愛又恨的球員，他雖然多次錯失大好機會，不過也曾在關鍵時刻打進重要進球幫助球隊晉級。今天他替補登場差點拯救西班牙，但PK大戰卻又射失，無疑很好的展現了自己的「特性」。
西班牙本屆盃賽以此陣容踢進四強，不少人認為已經表現的相當不錯，並且認為明年的世界盃，他們吸收這次的經驗之後，將會有更好的表現。
義大利此役後寫下14連勝、連續33場不敗的成績，繼續刷新隊史記錄；另外他們4次闖進歐國盃決賽，也僅有德國比他們更多。