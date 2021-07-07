我是廣告 請繼續往下閱讀
根據克里夫蘭醫學中心，Sydlowski博士說，首先戴口罩時會抑制聲音的音量，並導致高音的減少，就像單詞開頭和結尾的受氣流阻礙的輔音，好比體驗到了聽損的情況。其次，因為戴口罩比平時更難說話，通常會不自覺大聲說話，對於有聽力困擾的人，這些行為通常會導致雙方感到沮喪，實際上並沒有提高成功溝通的可能性。
緩慢清晰地說話提高溝通的可能性
「當有人沒有聽到我們的聲音時，自然傾向就是再次說同樣的話，也許更大聲。有時，通過重新措辭來澄清這種方式可以更有效地澄清遺漏的部分。不過，雖然稍微提高音量能夠越過障礙，但是戴口罩通常不是越大聲越好。博士補充，雖然口罩會遮住聲音，因此緩慢而清晰地說話，並真正說出單詞的開頭和結尾更有助溝通。
戴口罩在談話時掌握清晰溝通的技巧
戴口罩時人們失去了很多視覺信息，當與有聽力困難的人交流時，朝他們的方向看而不是移開視線。值得注意的是，說話的時候看著某人讓他們知道你真的得到了他們的關注。博士建議，有許多高科技或助聽器可以提供聽損者幫助，以確保聽到談話的內容。
相關聽力困難者善用工具協助聽力
聽力損失可能發生在生命的任何階段。因此，當你進行對話時，不要假設每個人都能聽到的聲音，博士說，當人們被告知需要助聽器時通常會感到尷尬，但是當聽力損失沒有得到適當治療時，會導致認知能力下降，而助聽器能幫助他們保持頭腦敏銳，了解與周圍的人保持聯繫的重要性。
遠距拉近通話距離隨時要進行調整
聽力是正在發生變化的事情之一，這些變化影響著所有人，如何在距離較遠的情況下拉近通話距離，博士提醒，清晰的溝通主要是了解如何交談並相應地進行調整，因為我們都需要更有意識地去放慢語度和清晰地說話。
資料來源：健康醫療網 戴口罩如何清晰溝通 讓聆聽和被聆聽更容易
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊