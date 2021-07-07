盼立不在籍投票專法　柯建銘：2023公投採移轉投票較可行

國民黨立法院黨團盼年底公投能實施不在籍投票，提案建請立法院召開第2次臨時會，欲修法將不在籍投票納入公投法。立法院長游錫堃6日主持朝野協商，會中各黨無法取得共識，今（7）將進行全院談話會並表決是否召開臨時會。民進黨立法院黨團總召柯建銘6日深夜透過臉書表示，國民黨假不在籍投票之名，行通訊投票之實，「這樣的臨時會還要開嗎？」。

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柯建銘說，猶記6月4日的第一次臨時會處理紓困預算時，國民黨曾倡言三級警戒不宜開臨時會，現卻主動出擊，在疫情期間，實難登大雅之堂，可斷言這絕對是「最臨時的臨時會」。

柯建銘進一步說明，一個充滿政治計算的提案，是司馬昭之心，路人皆知。國民黨提出美其名為不在籍投票之「公民投票法之部分條文修正案」共22個條文，除第22條、23條二條抄第24條原條文及選罷法66條延期要件，交待了事，其餘20個條文，全都是為「通訊投票」而寫的條文。直球對決通訊投票，圖窮匕見，亮出刀光劍影，一眼望穿，毫不掩飾，易言之就是「假不在籍投票之名，行通訊投票之實」。

柯建銘表示，這其實是國民黨主席選舉，現任主席江啟臣與前主席朱立倫話語權之爭而已。他說，6月30日朱立倫訪國民黨立法院黨團，不談防疫卻推不在籍投票之通訊投票，朱會後受訪表示：「黨團成員和他都認為，不管是828公投或明年大選等任何時間，都要推不在籍投票之通訊投票」，這就是對江啟臣的黨中央828公投四項決議別苗頭，都是選舉計算、政治權謀而已。

柯建銘說，6日朝野協商時，國民黨立委鄭麗文表示台商通訊投票，民進黨反對是怠惰、落後、反動，「我倒要反問國民黨你們在『講什麼』？橋接到海外、台商通訊投票之選舉，不會有舞弊、賄選、中共介入問題嗎？遑論憲法問題，台灣人民會接受嗎？這樣就可重返執政？這是民主的展現？或扼殺？」。

柯建銘接著說，民進黨團贊成公投不在籍投票的「移轉投票」，國人可因工作地、就學方便就近之實體投票；另盼訂立「全國性公民不在籍投票法」專法，下會期召開公聽會、委員會好好審、好好討論。他說，相關配套不管技術面、執行面及典章制度，完善之建立，不急就章，2023公投移轉投票較可行，也來得及。

柯建銘說，不在籍投票有移轉投票、通訊投票、特定投票所、電子投票、提前投票……等，通訊投票是最不可行的，如假公投、假不在籍之通訊投票，加上朱立倫與國民黨立法院黨團共識橋接到爾後大選，這已不是單純制度選擇或政策選擇的問題了，是台灣民主實踐的百年大計，可如此倒退嗎？

柯建銘說，從憲法來看，不管公投、選舉投票須在台灣，且秘密投票，如要通訊投票，就須修憲，「30年來選舉制度的憲法討論及修法，可用臨時會三天委員會討論就表決嗎？」。有關於移轉投票、通訊投票之爭，歷年來共67個版本，朝野皆有，從未停止過，通訊投票所碰觸的是憲法問題，否則李登輝、馬英九兩位前總統，在國會過半早就修法完成了，國民黨立法院黨團可用臨時會「拉弓」處理嗎？

柯建銘重申，民進黨團主張好好的立「公投法不在籍投票之移轉投票」，才是負責的態度，少政治，多防疫，才是正辦，他也說，「臨時會就到此為止吧！九月再見！」。