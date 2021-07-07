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悲劇！被煙火炸傷胸口　NHL年輕好手泳池開趴意外身亡

▲NHL哥倫布藍衣隊門將、拉脫維亞國手Matiss Kivlenieks意外身亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲NHL哥倫布藍衣隊門將、拉脫維亞國手Matiss Kivlenieks意外身亡。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-07 09:47:08

NHL哥倫布藍衣隊門將、拉脫維亞國手Matiss Kivlenieks，驚傳在一次泳池派對中意外身亡。在驗屍報告前，他被認為是不慎跌倒撞到頭部造成致命傷，但後來調查發現他是因為被煙火擊中胸口而致死。

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24歲的Kivlenieks日前在密歇根州的私人豪宅開泳池派對，結果當時煙火角度偏離射向人群，導致場面失控；而在逃離過程中，Kivleniek不幸被煙火擊中胸部。救護人員雖到場搶救，但當被送到當地醫院時，他已不治身亡。

Kivlenieks在上個賽季為藍衣隊先發了2場比賽，其NHL的職業生涯中，他總共打了8場比賽，本來預計他下個賽季能爭取更多的上場時間。

藍衣隊運營總裁John Davidson為這個悲劇發表了聲明表示：「我們對失去Matiss Kivlenieks感到震驚和悲傷，在這個難過的時刻，我們向他的母親、他的家人和朋友表示最深切的同情。Kivi是一個傑出的年輕人，他每天都面帶微笑地迎接每個人，他在我們球隊的4年中帶來的東西不會被遺忘。」

最初警方認為基夫萊尼克斯是在躲避煙火時滑倒撞到頭部身亡，但經法醫解剖後發現，致命傷還是煙火造成，警方排除謀殺的可能，當地警方表示：「目前，我們已經確定這是場悲劇性的事故。」

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