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冷氣連2個月開整天！他調「這溫度」吹1天10元：真的有用

▲一名男網友表示自己參考「不關冷氣之術」，這2個月來，超過90%的時間都將冷氣開著，豈料一整天的電費竟然只需要10元，讓他直呼「是有用的」。（示意圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
▲一名男網友表示自己參考「不關冷氣之術」，這2個月來，超過90%的時間都將冷氣開著，豈料一整天的電費竟然只需要10元，讓他直呼「是有用的」。（示意圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 09:54:08

炎炎夏日，台灣一連幾天氣溫都飆升至36度以上，再加上全國三級警戒的延長，民眾幾乎都待在家，也讓許多人開始擔心電費帳單；對此，就有一名男網友發文，表示自己參考其他網友推薦的「不關冷氣之術」，這2個月來，超過90%的時間都將冷氣開著，豈料一整天的電費竟然只需要10元，讓他直呼「是有用的」。

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該名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示繳夏天電費的時間又到了，「大家的電費還好嗎」；而他也透露自己參考了很多人推薦的「不關冷氣之術」，「整整2個月大概超過90%的時間都是開著冷氣的」；他說自己將溫度控制在「26度」，目前看起來這招「確實是有用的」，「扣掉公共用電，等於吹一整天的冷氣才10塊錢」。

▲原PO表示自己這2個多月來，超過90%的時間都將冷氣開著，豈料一整天的電費竟然只需要10元。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO表示自己這2個多月來，超過90%的時間都將冷氣開著，豈料一整天的電費竟然只需要10元。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文一出，掀起熱議，「都開26度，人在家都會開，每天12小時以上，假日會更久，電費才780元」、「26度+電風扇就蠻冷的了，盡量讓空間密閉冷氣才不會跑掉」、「我家2個月700多元，開整天」、「溫度控制26度，加循環扇，電費真的不太貴」。

但也有網友表示，「變頻的冷氣才能這樣，傳統定頻的會嚇死人」、「昨天無聊去抄電表算算看，這期可能破一萬......2台5k的吹整天.....這周打算全部換成一級的了！」、「公寓型房子才能開一整天循環；南部獨棟透天不這樣吹，尤其是平房、鐵皮屋」、「變頻的才會越開越省電」、「變頻冷氣省到爆」、「這就是為什麼冷氣要買變頻的原因」。

另外，還有在外租屋的網友好奇「定頻的怎麼省啊.....租人家的房有好方法嗎？電度數跳好快啊！」，對此，也有網友回應，「溫度調28+電風扇，如果冷氣不強，再買麻將涼蓆搭配，超涼的」。（編輯：郭佩蓉）

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91.26%8.74%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.35%80.65%
2021-07-04-2021-07-07
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