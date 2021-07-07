NBA／若KD說不打奧運？美國男籃波總：我會哭求他來
NBA籃網球星Kevin Durant對美國男籃夢幻隊有多重要？聽聽總教練Gregg Popovich(波波維奇)這樣說就知道，「若他不想打奧運，我會哭著求他來。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-07 10:16:14
東京奧運倒數不到1個月，美國隊正在拉斯維加斯集訓，其中最有名氣且身價最高的就是KD。過去KD曾出戰過2012年倫敦奧運，2016年里約奧運，是此次美國對出征東京唯3有奧運經驗的球員，也要率隊力爭4連霸。。
Popovich受訪時被問到，如果KD告訴他不願意參加奧運時，自己會怎麼做？Popovich用一向幽默的說話風格回應，「我會求他，哭著求他。」
KD在籃網季後賽次輪出局後，就答應參加美國隊，也很期待爭取個人第3面奧運金牌，Popovich的幽默言論也不會成真。
美國男籃12人名單為，Kevin Durant、Draymond Green、Devin Booker、Bradley Beal、Jayson Tatum、Khris Middleton、Damian Lillard、Jrue Holiday、Bam Adebayo以及Kevin Love。