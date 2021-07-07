憂跨縣市投票成防疫破口　時力黨團提案不在籍投票修法

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時力表示，這次嚴重的新冠肺炎疫情，凸顯出現行《公民投票法》僵化的投票日規定，尤其是2019年執政的民進黨強修的結果，及可以讓國人避免大規模移動的不在籍投票的重要性。因此時力黨團於昨日已向立法院遞交黨團版本的《公民投票法》修正草案，修正內容重點包括將投票日規定修正回2017年版的彈性規定、增訂以移轉投票設計為核心的不在籍投票專章。讓例如戶籍地在高雄，但旅居台北工作或生活的國人，可以申請移轉投票在台北投，以避免為了投票而跨縣市的防疫風險。
時力指出，今日上午立法院召集談話會，將處理國民黨團提出的臨時會議程，時力黨團會持續與其他在野黨溝通，爭取將時力黨團版本的《公民投票法》修正草案納入臨時會議程之中。時力黨團也會爭取將黨團版本的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案納入臨時會議程中，以處理疫情嚴峻三級警戒當下承租人所面臨到的困境。
時力強調，紓困4.0實施後，許多時力黨團先前所提出擔憂的「紓困孤兒現象」、紓困缺失等狀況一一浮現，時力黨團也呼籲朝野各黨團，應再次召開臨時會，一同面對處理這些問題，讓國人能更安心的一同度過這波疫情。
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