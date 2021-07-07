憂跨縣市投票成防疫破口　時力黨團提案不在籍投票修法

中選會上週宣布四項公投由8月28日延至12月18日，台灣基進立委陳柏惟罷免案是否延期，中選會將在16日開會討論。為了避免群聚，國民黨立院黨團提案7日至12日召開臨時會，將不在籍投票納入公投法。不在籍投票修法獲得時代力量與台灣民眾黨支持，時力立院黨團已

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