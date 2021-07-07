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憂跨縣市投票成防疫破口　時力黨團提案不在籍投票修法

▲基於防疫考量，時力立院黨團已向立法院遞交黨團版本的《公民投票法》修正草案，支持不在籍投票。（資料照/時代力量立院黨團提供）
▲基於防疫考量，時力立院黨團已向立法院遞交黨團版本的《公民投票法》修正草案，支持不在籍投票。（資料照/時代力量立院黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-07 10:12:46｜2021-07-07 10:17:38

中選會上週宣布四項公投由8月28日延至12月18日，台灣基進立委陳柏惟罷免案是否延期，中選會將在16日開會討論。為了避免群聚，國民黨立院黨團提案7日至12日召開臨時會，將不在籍投票納入公投法。不在籍投票修法獲得時代力量與台灣民眾黨支持，時力立院黨團已向立法院遞交黨團版本的《公民投票法》修正草案。

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立院昨日召集朝野協商，由於朝野黨團無法取共識，立法院長游錫堃今（7）日上午10時召集談話會處理。時力立院黨團在會前發表聲明表示，有鑑於不在籍投票規定是從2017年修正《公民投票法》時，及納入的規定，但迄今中選會所提出的「移轉投票」設計的不在籍投票專法，仍躺在行政院裡，出不了行政院大門。在2019年執政黨強推《公民投票法》修法時，時力黨團就曾提出「移轉投票」設計的不在籍投票「專章」，但很遺憾的，遭到擱置。

時力表示，這次嚴重的新冠肺炎疫情，凸顯出現行《公民投票法》僵化的投票日規定，尤其是2019年執政的民進黨強修的結果，及可以讓國人避免大規模移動的不在籍投票的重要性。因此時力黨團於昨日已向立法院遞交黨團版本的《公民投票法》修正草案，修正內容重點包括將投票日規定修正回2017年版的彈性規定、增訂以移轉投票設計為核心的不在籍投票專章。讓例如戶籍地在高雄，但旅居台北工作或生活的國人，可以申請移轉投票在台北投，以避免為了投票而跨縣市的防疫風險。

時力指出，今日上午立法院召集談話會，將處理國民黨團提出的臨時會議程，時力黨團會持續與其他在野黨溝通，爭取將時力黨團版本的《公民投票法》修正草案納入臨時會議程之中。時力黨團也會爭取將黨團版本的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案納入臨時會議程中，以處理疫情嚴峻三級警戒當下承租人所面臨到的困境。

時力強調，紓困4.0實施後，許多時力黨團先前所提出擔憂的「紓困孤兒現象」、紓困缺失等狀況一一浮現，時力黨團也呼籲朝野各黨團，應再次召開臨時會，一同面對處理這些問題，讓國人能更安心的一同度過這波疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

 


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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.35%80.65%
2021-07-04-2021-07-07
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