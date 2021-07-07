COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國民黨推通訊投票　游錫堃：台灣國際地位特殊要小心

▲立法院長游錫堃今表示，台灣國際地位特殊，通訊投票一定要小心。（圖／資料照）
▲立法院長游錫堃今表示，台灣國際地位特殊，通訊投票一定要小心。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-07 10:00:52

國民黨立法院黨團5日提案，建請立法院召開第2次臨時會，欲修法將不在籍投票納入公投法；而國民黨提出的修正案中，涉及「通訊投票」，引起討論。立法院長游錫堃今（7）日主持全院談話會前受訪表示，不在籍投票大家應該比較沒有意見，但境外通訊投票要非常小心，因為台灣的國際地位特殊，鄰居一直要侵略我們。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團5日提案，建請立法院召開第2次臨時會，欲修法將不在籍投票納入公投法，立法院6日舉行朝野協商並沒有共識，今日將再舉行全院談話會，預料將以表決方式，決定是否召開臨時會。

談到不在籍投票，游錫堃說，這部分還是要由大家討論，不在籍投票應該是大部分的人比較沒有意見，只是對其中的通訊投票跟境外投票有意見，因為台灣國際地位特殊，鄰居一直要來侵略我們，有關於通訊投票、境外通訊投票，這要非常小心。

民進黨立委陳亭妃也表示，不知道國民黨在急什麼，為了該黨的主席選舉，讓大家來群聚提升風險；民進黨立委羅致政則說，民進黨團的態度很清楚，不在籍投票是非常重大問題，需要深入嚴謹地審理，此次臨時會國民黨團就是要夾帶通訊投票，這部分完全反對。羅致政也說，民進黨團認為不在籍投票要用專法，12月18日修法也來不及，沒有這麼急，就沒有必要用臨時會。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
91.26%8.74%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.35%80.65%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀