國民黨推通訊投票　游錫堃：台灣國際地位特殊要小心

國民黨立法院黨團5日提案，建請立法院召開第2次臨時會，欲修法將不在籍投票納入公投法；而國民黨提出的修正案中，涉及「通訊投票」，引起討論。立法院長游錫堃今（7）日主持全院談話會前受訪表示，不在籍投票大家應該比較沒有意見，但境外通訊投票要非常小心，因為台灣的國際地位特殊，鄰居一直要侵略我們。

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國民黨團5日提案，建請立法院召開第2次臨時會，欲修法將不在籍投票納入公投法，立法院6日舉行朝野協商並沒有共識，今日將再舉行全院談話會，預料將以表決方式，決定是否召開臨時會。

談到不在籍投票，游錫堃說，這部分還是要由大家討論，不在籍投票應該是大部分的人比較沒有意見，只是對其中的通訊投票跟境外投票有意見，因為台灣國際地位特殊，鄰居一直要來侵略我們，有關於通訊投票、境外通訊投票，這要非常小心。

民進黨立委陳亭妃也表示，不知道國民黨在急什麼，為了該黨的主席選舉，讓大家來群聚提升風險；民進黨立委羅致政則說，民進黨團的態度很清楚，不在籍投票是非常重大問題，需要深入嚴謹地審理，此次臨時會國民黨團就是要夾帶通訊投票，這部分完全反對。羅致政也說，民進黨團認為不在籍投票要用專法，12月18日修法也來不及，沒有這麼急，就沒有必要用臨時會。