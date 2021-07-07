NBA／效力僅3季 達拉斯設7月6日為「唐西奇日」
雖然比起NBA總冠軍，獨行俠「歐洲金童」Luka Doncic(唐西奇)更想要帥祖國斯洛維維尼亞拿下奧運金牌，但達拉斯仍相當感謝這位球星為當地的貢獻，宣布設立7月6日為「Luka Doncic日」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-07 10:18:03
年僅22歲的Doncic效力僅3季就成為獨行俠隊史「大三元」最多的紀錄保持者，同時也是NBA聯盟史上22歲以前砍下「大三元」最多的球員，超越「籃球之神」Michael Jordan。
儘管有委員認為Doncic還做得更多，但在達拉斯縣法官Clay Jenkins的見證下，其他委員們批准這項決議，宣布7月6日(當地時間)為「Luka Doncic日」，藉此感謝這位球星不論場上或場下對社區的貢獻。
今年2月達拉斯遭遇暴風雪災害，Doncic和獨行俠老闆Mark Cuban捐贈了125萬美元，之後Doncic和隊友們也合捐了50萬美元，以支持在新冠肺炎前線奮戰的醫護人員的托嬰服務。
得知消息後，Doncic也發推特感謝，「達拉斯和獨行俠，感謝你們授予我這份榮耀。」美國其他地方也有為當地代表球星設立紀念日，像是聖城設立Manu Ginobili 日、俄城設立Paul George日。