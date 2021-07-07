士官防疫期間違規邀約餐敘　資通電軍將懲處

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針對媒體報導「資通電軍上校遭爆邀約女性部屬飲酒，夜不歸營」等情，資通電軍指揮部今日回應表示，獲報後極為重視，已立即進行行政調查，並向查詢媒體澄清，有關「耍官威」、「女性軍官被迫陪同飲酒」等爆料內容，均與事實不符。
資通電軍指揮部指出，本屬劉姓軍官於3月9日外散宿期間，確有邀約多名幹部至營外餐敘，但並未出現逾越男女分際情事；惟該員已違反防疫期間不可邀約餐敘的要求，本部將依調查結果，對於該員違反軍紀要求情節，檢討嚴懲。資通電軍指揮部強調，已援引為案例宣導，落實防疫作為及強化內部管理，確維軍譽。
根據國防部人才招募中心資訊指出，資通電軍平時統合國軍網路、電子及資通平臺等三大領域，執行網路空間安全維護、電磁頻譜偵蒐及指管系統建立與維運，以支援國軍資通安全緊急應變，確保各項指管系統暢通。戰時除依令執行國軍資通安全防護任務外，並協防國家關鍵資訊基礎設施，以確保國家疆位國土安全。
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