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士官防疫期間違規邀約餐敘　資通電軍將懲處

▲資通電軍於2016年6月底成軍，圖為蔡英文總統出席成軍典禮。（圖／總統府提供）
▲資通電軍於2016年6月底成軍，圖為蔡英文總統出席成軍典禮。（圖／總統府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-07 10:41:38｜2021-07-07 10:44:58

媒體報導，國防部參謀本部資通電軍指揮部網路戰聯隊一名士官組長，在邀約直屬女士官用餐後，準備開車送女士官回營區，竟然在車上強吻、襲胸，導致女士官驚嚇不已。資通電軍指揮部今（7）日表示，「女性軍官被迫陪同飲酒」等爆料內容與事實不實，但是已違反防疫期間不可邀約餐敘的規定，將進行懲處。

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資通電軍於2016年6月底成軍，日前才爆發採購弊案，1名林姓士官長擔任資通電軍網路戰聯隊高雄機動分隊副分隊長期間，涉嫌於採購對講機、無線電等公務用品時浮報價額，並私下收10餘萬元回扣，在今年5月被聲押。媒體日前又報導，資通電軍聯隊一名男性士官今年3月邀請女士官到公館用餐，餐後準備開車送女士官回營區，竟然在車上對女士官強吻、襲胸，導致女士官驚嚇不已

針對媒體報導「資通電軍上校遭爆邀約女性部屬飲酒，夜不歸營」等情，資通電軍指揮部今日回應表示，獲報後極為重視，已立即進行行政調查，並向查詢媒體澄清，有關「耍官威」、「女性軍官被迫陪同飲酒」等爆料內容，均與事實不符。

資通電軍指揮部指出，本屬劉姓軍官於3月9日外散宿期間，確有邀約多名幹部至營外餐敘，但並未出現逾越男女分際情事；惟該員已違反防疫期間不可邀約餐敘的要求，本部將依調查結果，對於該員違反軍紀要求情節，檢討嚴懲。資通電軍指揮部強調，已援引為案例宣導，落實防疫作為及強化內部管理，確維軍譽。

根據國防部人才招募中心資訊指出，資通電軍平時統合國軍網路、電子及資通平臺等三大領域，執行網路空間安全維護、電磁頻譜偵蒐及指管系統建立與維運，以支援國軍資通安全緊急應變，確保各項指管系統暢通。戰時除依令執行國軍資通安全防護任務外，並協防國家關鍵資訊基礎設施，以確保國家疆位國土安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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