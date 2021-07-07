國民黨提臨時會修公投法　民進黨人數優勢否決

國民黨團5日提案，建請立法院召開第2次臨時會，欲修法將包含通訊投票在內的不在籍投票納入公投法，立法院6日舉行朝野協商並沒有共識，今（7）日再舉行全院談話會，各政黨委員輪流發言後進行記名表決，最終出席101人，贊成39人、反對59人、棄權3人，贊成者少數，立法院長游錫堃宣布，不召開臨時會。

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立法院今舉行全院談話會，針對國民黨5日提案，建請立法院召開臨時會，欲修法將不在籍投票納入公投法一事做討論。民眾黨團總召邱臣遠表示，為提升民主防疫韌性，也同時為超前佈署準備，呼籲各黨團為台灣防疫考量，通訊投票是可以討論，但移轉投票較為單純，可以減少群聚感染風險，在疫情期間有共識應可以先做，民眾黨團支持召開臨時會，為防疫及民主韌性更進一步。

兼任國民黨主席的立委江啟臣則說，執政黨不要拒絕民意，也不要懷疑台灣民主，所有在野黨都同意應該推動不在籍投票，也支持應該召開臨時會處理，包含公投法對於延期與否法案內容缺漏，及不在籍投票法案跟推動，但民進黨在野的時候喊公投，執政卻擋公投，如果能保證12月18日能夠正常投票，那可以講沒有推動修法的必要性，但這個月連疫苗覆蓋率都達不到總統蔡英文所計畫的25%，應該要召開臨時會。

▲國民黨立委江啟臣（圖／立法院提供）

民進黨團副幹事長黃世杰則說，國民黨要在短短2周內以臨時會形式處理，其中的條文就是要採用通訊投票執行不在籍投票，雖然也有關於移轉投票部分，但是民進黨團認為這個議題沒有急迫性，沒有必要在這時開臨時會討論，另外，民進黨團也認為，這個議題不適合用這麼短的時間倉促草率通過。

民進黨團書記長羅致政說，很多民眾看到今天畫面，會感到無奈，因為當全民正在防疫的同時，立法院卻在討論跟民眾不直接相關的議題。他說，國民黨全是政治算計，因為既然12月18日公投來不及討論不在籍投票，那修法也是需要深入討論的，民進黨團立場非常清楚，支持移轉投票，也支持全國性公投要用專法方式，但國民黨用公投法修法的方式，把整個公投法修得零零落落，矛盾百出。

▲民進黨立委羅致政（圖／立法院提供）

時代力量黨團總召邱顯智說，中選會日前決定把公投延到12月，但現在疫情期間投票方式是不是也應該相應做調整，這個應該可以討論。他說，時代力量從2019年提出公投法修正草案，就談到調整移轉投票部分，他表示當然知道通訊投票社會上有爭議，對通訊投票時力也是有所保留，但移轉投票在疫情期間可減少群聚風險，時力認為應該要在此時增訂移轉投票內容。

各黨推派發言結束後並未取得共識，最終進行表決，出席101人，贊成39人、反對59人、棄權3人，贊成者少數，游錫堃宣布，不召開臨時會。