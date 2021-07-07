直播／62萬劑AZ疫苗將到貨！陳時中親自說明

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第9類高風險疾病、罕見疾病重大傷病患與第10類的50歲至64歲中高年齡層民眾登記，6日以澎湖、金門、馬祖地區的民眾試行登記，13日會再開放給全國。

另外，國產疫苗也有新進度，

高端疫苗6日公告，將於巴拉圭亞松森大學附設醫院執行COVID-19疫苗第三期人體臨床試驗，採免疫橋接設計與AstraZeneca （AZ）疫苗進行比對性試驗。