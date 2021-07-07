COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

直播／62萬劑AZ疫苗將到貨！陳時中親自說明

▲台灣接連傳來疫苗好消息！昨天指揮中心證實，今（7）日自購的62萬劑AZ疫苗將在下午到貨，日本捐贈的113萬劑AZ疫苗也將在8日抵台。圖為AZ疫苗示意圖。（圖／NOWnews攝影中心）
▲台灣接連傳來疫苗好消息！昨天指揮中心證實，今（7）日自購的62萬劑AZ疫苗將在下午到貨，日本捐贈的113萬劑AZ疫苗也將在8日抵台。圖為AZ疫苗示意圖。（圖／NOWnews攝影中心）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-07 14:00:00

台灣接連傳來疫苗好消息！昨天指揮中心證實，今（7）日自購的62萬劑AZ疫苗將在下午到貨，日本捐贈的113萬劑AZ疫苗也將在8日抵台，這兩波疫苗共175萬劑何時能開打，相關進度受關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（6）日疫苗接種預約平台也上線，開放給第9類高風險疾病、罕見疾病重大傷病患與第10類的50歲至64歲中高年齡層民眾登記，6日以澎湖、金門、馬祖地區的民眾試行登記，13日會再開放給全國。

另外，國產疫苗也有新進度，高端疫苗6日公告，將於巴拉圭亞松森大學附設醫院執行COVID-19疫苗第三期人體臨床試驗，採免疫橋接設計與AstraZeneca （AZ）疫苗進行比對性試驗。

相關疫情最新進度，是否有望解封？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午將舉行記者會說明相關事宜，收看《NOWnews今日新聞》將直播帶你掌握最新狀況。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀