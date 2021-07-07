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拜登政府首表態不挺台獨　外交部：美對台支持堅若磐石

▲美國白宮印太事務協調官坎貝爾表示，美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，但不支持台灣獨立。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國白宮印太事務協調官坎貝爾表示，美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，但不支持台灣獨立。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-07 11:12:26｜2021-07-07 11:14:46

國安會前秘書長邱義仁日前坦言，台獨並非台灣人民可自己決定，美國根本不贊成台獨，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日出席紐約智庫亞洲協（Asia Society）一項活動時也表明「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。這是拜登政府官員首度表態不支持台獨，外交部今（7）日表示，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，美國對台支持也是「堅若磐石」。

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外交部發言人歐江安表示，美國白宮國安會印太事務協調人坎貝爾於6日在華府出席「亞洲協會」（Asia Society）活動時，強調美國支持與台灣維持強勁的非官方關係，並重申支持台灣的國際角色，特別是在對抗疫情與爭取疫苗方面，不應被排除在外。外交部對坎博協調人支持台灣參與國際事務的立場表示歡迎與感謝，並對美國政府及時捐贈我國250萬劑疫苗，共同對抗疫情的堅定友誼重申由衷謝忱。

外交部指出，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持「堅若磐石」（rock-solid），也積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視。台灣也是負責任且可靠的夥伴，我方與美國在許多區域及全球性議題都有非常緊密的合作，樂願對國際社會繼續做出貢獻。

外交部強調，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。我國政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主制度，爭取台灣更寬廣參與國際事務的機會，並且已贏得美國及其他理念相近夥伴的高度肯定與支持。外交部將在現有堅實基礎上，持續與美國緊密合作，繼續強化雙方的實質友好夥伴關係。

1979年1月1日美國與中華人民共和國建交，並與在台灣的中華民國政府斷交，此後美國以「一中原則」作為對台主要政策，美國官員並多次公開反對台獨。2019年喜樂島聯盟總召集人、民視前董事長郭倍宏推動修公投法，推台獨公投，同年2月遭到美國在台協會（AIT）首度表態反對。3月19日，美國在台協會處長酈英傑於外交部國際記者會上，再度表達反對單方面改變現狀的作為，反對台灣舉行獨立公投。

 

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