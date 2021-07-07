NBA／保羅轟最高32分 太陽大勝公鹿搶下總冠軍賽G1
總冠軍賽首戰今(7)日在太陽主場開打，靠著主控Chris Paul (保羅)和Devin Booker(布克)合繳59分，終場以118:105擊敗公鹿，Paul第三節獨拿16分是太陽拉開領先的關鍵，最後也幫自己拿下總冠軍賽生涯首勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-07 11:37:27
先前因膝傷缺席2場的公鹿頭號球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo今日回歸，上半場繳出10分9籃板，還霸氣賞了對手「追魂鍋」，不過太陽團隊火力更強，Booker攻下全隊最高16分，率隊以57:49進入下半場。
第三節，太陽持續加壓，尤其Paul單節獨拿16分，團隊單節攻下35:27再度拉開差距，儘管第四節Antetokounmpo和Khris Middleton連續得分，一度追到只差7分，但Booker馬上回敬三分球，加上Paul後撤步跳投，撲滅公鹿反攻氣焰。
終場太陽以118:105擊敗公鹿，全隊6人得分上雙，Paul攻下全場最高32分9助攻4籃板，Booker貢獻27分6助攻，狀元中鋒Deandre Ayton繳出22分19籃板。
公鹿僅4人得分破雙位數，Middleton拿到最高29分7籃板，Antetokounmpo拿到20分17籃板4助攻，射手Jrue Holiday熄火，僅添10分9助攻7籃板。