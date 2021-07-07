疫情仍考驗下半年經濟　富邦估台股兩好兩壞上看18600點

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羅瑋認為美國總統拜登在推出1.9兆美元財政刺激方案後，先後提出2.25兆美元「美國就業計劃」及1.8兆美元「美國家庭計劃」。由於支出規模龐大，涵括眾多項目，必須藉由對企業與富人增稅以籌措財源，因此在國會協商過程中遭遇相當大的阻力，後續是否能在7月底國會休會前順利通過仍待觀察。
如果兩黨基礎建設共識計畫無法在國會休會前順利通過，因美國聯邦政府舉債上限即將在7月31日恢復，在9月份國會復會後，必須在極短期間內透過預算協調程序提高舉債上限、通過2022財年聯邦政府支出法案、通過民主黨版基礎建設與家庭計畫方案。若再加上聯準會人事任命與未來貨幣政策動向、德國與日本國會選舉，諸多不確定性因素恐將引發市場不安情緒，進而造成金融市場較大幅波動。
儘管美國財政部長葉倫（J. Yellen）、聯準會主席J. Powell及多位聯準會官員再三強調現階段美國物價增長是短期現象，然而，羅瑋分析新冠疫情自去年1月爆發以來，缺工、缺料、缺晶片、缺貨櫃、船隻塞港、物流體系不順暢等問題無法獲得有效解決，預期短期的供需失衡問題已演變為中長期的結構性問題，一旦疫情受控，經濟回復正軌，強勁需求所帶動的物價增長期間，恐將超出主要央行官員的預期。
由於目前美國、歐洲及日本等3大央行的資產負債表規模已由去年3月份14.65兆美元增加至23.91兆美元，隨著先進國家經濟因疫情受控及大規模刺激政策而好轉，為了避免通膨失控與資產泡沫化等問題，3大央行將會逐步啟動縮減購債規模、升息、縮減資產負債表的貨幣政策正常化程序。
此外，由於美國聯準會主席及2位副主席任期即將在今年10月及明年1月屆滿，加上1位理事懸缺，因此聯準會人事任命案將牽動市場敏感情緒。美財長葉倫曾表示，結束購債計畫後3型6個月是適當的啟動升息時間點，因此縮減購債規劃將涉及Fed升息時程，加上拜登政府推動大規模財政刺激政策，如果美國財長Yellen和聯準會官員們無法有效與市場溝通，並獲得市場信任，將會引發金融市場劇烈震盪。
除了上述3大轉折關鍵外，其他國際情勢轉變也必須密切關注。羅瑋點出德國及日本即將在9月至10月舉行國會選舉，如果無法順利推選出新政府，歐元或日圓走弱將會推升美元，進而造成新興市場貨幣貶值壓力。
儘管聯準會等主要央行即將自明年起啟動縮減購債規模，但羅瑋認為這並不代表將從市場收回資金，而且距離升息仍有相當長的一段期間，市場資金泛濫情況仍將持續。由於通膨疑慮上升，加上拜登政府積極推動各項計畫，財政支出大幅增加，因此股優於債的局面仍然不變。
富邦投顧董事長蕭乾祥也提到，雖然市場普遍預期聯準會將自明年起開始縮減購債規模，以每月減少100至150億美元資產購買的節奏，大約在2022年末結束QE，但因美國財政赤字創新高可能會影響FED縮減QE的時程，加上預期通膨壓力為短期現象，下半年有機會逐漸回穩，因此研判年底前聯準會不會躁進調整現階段的寬鬆貨幣政策。
在外匯市場部分，羅瑋指出美元在3月隨美債殖利率攀升及歐洲疫情惡化而迅速轉強，之後隨資金轉向歐洲、韓國、新興市場及原物料市場，而在4至5月連續下跌2個月。第3季美元將維持強勢，可望適當抑制原物料價格走升。如果美國疫情受控，經濟回復正軌，基礎建設、舉債上限、支出法案陸續順利通過的話，市場將再次出現輪動，資金再度流向歐亞、新興市場及原物料市場，美元將會轉弱；反之美元將因市場風險趨避而維持在高位。
原物料市場則受美元轉強、中國大陸政府抑制炒作，同時釋出庫存準備，可望抑制原物料價格上漲。而由於新世代投資人觀念改變，不再以黃金、白銀等貴金屬作為抗通膨保值工具，因此在各國通膨疑慮上升之際，貴金屬的閃亮光環已逐漸褪色。
由於美股評價已來到相對高位，雖然趨勢仍有利多方，需提防股市波動性會加大，不過，蕭乾祥分析，在美國經濟及企業獲利今年大幅反彈的基本面利多支撐下，研判今年下半年美股仍將維持多頭格局不變，以標普500指數來看指數應有挑戰4500點歷史新高機會。
至於台股展望，蕭乾祥認為，雖然企業獲利及經濟展望依舊偏多，但由於基期已經墊高，相對的成長動能會較為趨緩，加上外資近兩年一路賣超台股，散出的權值股籌碼需要時間沈澱。雖然現階段台股預期指數趨勢仍偏多，但在整體市場評價已經來到波段相對高位，波動風險也隨之加大。他預期以台股今年的上市企業獲利可望突破3.3兆元，推估台股的預估本益比區間在14-17倍，推算加權指數將落在15000至18600區間。
選股方向上，他也提出4大重點族群，首先是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括先進製程、記憶體及電動車潮流帶動的功率半導體產業。其次是受疫情影響，企業加速科技數位轉型，看好雲端通訊產業的伺服器相關個股、IC載板及高速通訊的關鍵零組件功率放大器(PA)。
再來，他提醒要關注今年年底在英國格拉斯哥將舉辦聯合國氣候峰會，相關綠能及電動車產業趨勢長期向上，高排碳的鋼鐵、水泥等產業勢必升級產線，淘汰沒有效率的產能，因此產業供需結構將會轉佳。最後是疫情解封後的消費商機，看好紡纖、運動用品及傳產龍頭股。