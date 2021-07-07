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疫情仍考驗下半年經濟　富邦估台股兩好兩壞上看18600點

2021富邦財經趨勢論壇今（7）日登場，富邦金控經濟研究處首席經濟學家羅瑋（左）、富邦投顧董事長蕭乾祥（中）、台北富邦銀行資深協理曠嶽慶（右），就下半年全球經濟發展趨勢進行深度剖析。（圖／富邦金提供）
2021富邦財經趨勢論壇今（7）日登場，富邦金控經濟研究處首席經濟學家羅瑋（左）、富邦投顧董事長蕭乾祥（中）、台北富邦銀行資深協理曠嶽慶（右），就下半年全球經濟發展趨勢進行深度剖析。（圖／富邦金提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-07 11:55:53

疫情持續衝擊全球經濟與金融市場，但隨著先進國家疫苗施打速度加快，各國逐漸放寬管控措施，長期受到抑制的民間消費是否能帶動歐美經濟成長動能？富邦金控首席經濟學家羅瑋今（7）日表示，下半年全球經濟走勢仍受疫情考驗美國財政刺激方案、聯準會（Fed）人事牽動金融市場，資金行情仍推升股優於債，美元走強抑制原物料價格上揚。至於台股展望，富邦投顧董事長蕭乾祥則認為台股面臨兩好兩壞，但在企業獲利再創新高的基本面支撐下，加權指數有機會續創新高向18600點挑戰。

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2021富邦財經趨勢論壇今（7）日起跑，羅瑋提到下半年全球經濟與金融市場真正的考驗在於北半球秋冬是否會再次出現大流行？如果先進國家民眾必須補打第三劑疫苗以加強防範力，新興市場國家取得有效疫苗的時程將進一步延遲，全球經濟不均衡復甦所衍生的各項問題將會變得更加嚴重。

羅瑋認為美國總統拜登在推出1.9兆美元財政刺激方案後，先後提出2.25兆美元「美國就業計劃」及1.8兆美元「美國家庭計劃」。由於支出規模龐大，涵括眾多項目，必須藉由對企業與富人增稅以籌措財源，因此在國會協商過程中遭遇相當大的阻力，後續是否能在7月底國會休會前順利通過仍待觀察。

如果兩黨基礎建設共識計畫無法在國會休會前順利通過，因美國聯邦政府舉債上限即將在7月31日恢復，在9月份國會復會後，必須在極短期間內透過預算協調程序提高舉債上限、通過2022財年聯邦政府支出法案、通過民主黨版基礎建設與家庭計畫方案。若再加上聯準會人事任命與未來貨幣政策動向、德國與日本國會選舉，諸多不確定性因素恐將引發市場不安情緒，進而造成金融市場較大幅波動。

儘管美國財政部長葉倫（J. Yellen）、聯準會主席J. Powell及多位聯準會官員再三強調現階段美國物價增長是短期現象，然而，羅瑋分析新冠疫情自去年1月爆發以來，缺工、缺料、缺晶片、缺貨櫃、船隻塞港、物流體系不順暢等問題無法獲得有效解決，預期短期的供需失衡問題已演變為中長期的結構性問題，一旦疫情受控，經濟回復正軌，強勁需求所帶動的物價增長期間，恐將超出主要央行官員的預期。

由於目前美國、歐洲及日本等3大央行的資產負債表規模已由去年3月份14.65兆美元增加至23.91兆美元，隨著先進國家經濟因疫情受控及大規模刺激政策而好轉，為了避免通膨失控與資產泡沫化等問題，3大央行將會逐步啟動縮減購債規模、升息、縮減資產負債表的貨幣政策正常化程序。

此外，由於美國聯準會主席及2位副主席任期即將在今年10月及明年1月屆滿，加上1位理事懸缺，因此聯準會人事任命案將牽動市場敏感情緒。美財長葉倫曾表示，結束購債計畫後3型6個月是適當的啟動升息時間點，因此縮減購債規劃將涉及Fed升息時程，加上拜登政府推動大規模財政刺激政策，如果美國財長Yellen和聯準會官員們無法有效與市場溝通，並獲得市場信任，將會引發金融市場劇烈震盪。

除了上述3大轉折關鍵外，其他國際情勢轉變也必須密切關注。羅瑋點出德國及日本即將在9月至10月舉行國會選舉，如果無法順利推選出新政府，歐元或日圓走弱將會推升美元，進而造成新興市場貨幣貶值壓力。

儘管聯準會等主要央行即將自明年起啟動縮減購債規模，但羅瑋認為這並不代表將從市場收回資金，而且距離升息仍有相當長的一段期間，市場資金泛濫情況仍將持續。由於通膨疑慮上升，加上拜登政府積極推動各項計畫，財政支出大幅增加，因此股優於債的局面仍然不變。

富邦投顧董事長蕭乾祥也提到，雖然市場普遍預期聯準會將自明年起開始縮減購債規模，以每月減少100至150億美元資產購買的節奏，大約在2022年末結束QE，但因美國財政赤字創新高可能會影響FED縮減QE的時程，加上預期通膨壓力為短期現象，下半年有機會逐漸回穩，因此研判年底前聯準會不會躁進調整現階段的寬鬆貨幣政策。

在外匯市場部分，羅瑋指出美元在3月隨美債殖利率攀升及歐洲疫情惡化而迅速轉強，之後隨資金轉向歐洲、韓國、新興市場及原物料市場，而在4至5月連續下跌2個月。第3季美元將維持強勢，可望適當抑制原物料價格走升。如果美國疫情受控，經濟回復正軌，基礎建設、舉債上限、支出法案陸續順利通過的話，市場將再次出現輪動，資金再度流向歐亞、新興市場及原物料市場，美元將會轉弱；反之美元將因市場風險趨避而維持在高位。

原物料市場則受美元轉強、中國大陸政府抑制炒作，同時釋出庫存準備，可望抑制原物料價格上漲。而由於新世代投資人觀念改變，不再以黃金、白銀等貴金屬作為抗通膨保值工具，因此在各國通膨疑慮上升之際，貴金屬的閃亮光環已逐漸褪色。

由於美股評價已來到相對高位，雖然趨勢仍有利多方，需提防股市波動性會加大，不過，蕭乾祥分析，在美國經濟及企業獲利今年大幅反彈的基本面利多支撐下，研判今年下半年美股仍將維持多頭格局不變，以標普500指數來看指數應有挑戰4500點歷史新高機會。

至於台股展望，蕭乾祥認為，雖然企業獲利及經濟展望依舊偏多，但由於基期已經墊高，相對的成長動能會較為趨緩，加上外資近兩年一路賣超台股，散出的權值股籌碼需要時間沈澱。雖然現階段台股預期指數趨勢仍偏多，但在整體市場評價已經來到波段相對高位，波動風險也隨之加大。他預期以台股今年的上市企業獲利可望突破3.3兆元，推估台股的預估本益比區間在14-17倍，推算加權指數將落在15000至18600區間。

選股方向上，他也提出4大重點族群，首先是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括先進製程、記憶體及電動車潮流帶動的功率半導體產業。其次是受疫情影響，企業加速科技數位轉型，看好雲端通訊產業的伺服器相關個股、IC載板及高速通訊的關鍵零組件功率放大器(PA)。

再來，他提醒要關注今年年底在英國格拉斯哥將舉辦聯合國氣候峰會，相關綠能及電動車產業趨勢長期向上，高排碳的鋼鐵、水泥等產業勢必升級產線，淘汰沒有效率的產能，因此產業供需結構將會轉佳。最後是疫情解封後的消費商機，看好紡纖、運動用品及傳產龍頭股。

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
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2021-07-04-2021-07-07
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