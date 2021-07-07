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P聯盟／夢想家下季主場落腳台中迷你蛋　NBA地板進駐

▲台新夢想家新主場外觀示意圖。（圖／台新夢想家提供）
▲台新夢想家新主場外觀示意圖。（圖／台新夢想家提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-07 12:02:49｜2021-07-07 12:08:59

P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家球團今（7）日宣佈，在經過三個月以上的積極尋覓以及臺中市政府的鼎力支持之下，最終確定下個賽季主場即將落腳臺中洲際迷你蛋多功能運動中心（以下簡稱迷你蛋），目前球團已添購NBA等級地板以及全新的賽事設備，目標打造中臺灣高規格的場地，提供給球迷舒適的觀賽環境與體驗。

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自今年三月中接獲彰化體育館整修工程時，台新夢想家球團便積極於大中部地區如雲林斗六、臺中梧棲及苗栗等地尋找合適場館，經地理位置、交通便利性及停車需求等多方考量之下，已確定台新夢想家下賽季主場賽事將於迷你蛋舉行。

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▲ 臺中市市長盧秀燕與台新夢想家董事長張承中。（圖／台新夢想家提供）
 

「從取捨地區、鎖定場館至來回溝通、協調，我們大約花費超過三個月的時間，最後決定選擇迷你蛋，除了因先前至彰化主場觀賽球迷多來自臺中之外，更重要的是臺中市政府的相挺！非常感謝盧秀燕市長長期以來對於體育的推廣不遺餘力，特別是從夢想家青年隊成立後，不間斷的給予我們協助，很謝謝她願意全力支持夢想家，並將這麼棒的場館交給我們。」台新夢想家董事張承中表示，迷你蛋位於連接臺中、彰化主要幹道旁邊，不但交通便利，腹地也十分寬廣，「這裡是『體育場所用地』，但並無球場相關設備，所以在臺中市政府的支持下，夢想家決定要用心投資與經營，很感謝盧市長的信任，以及好運來洲際宴展中心、午資開發的全力協助，我們一定會努力活化如此優秀的場館。」

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▲ 台新夢想家地板設計示意圖。（圖／台新夢想家提供）
 

迷你蛋屬中小型場館，最多可容納3,000人，台新夢想家球團為展現展現經營決心與魄力，此次搬遷主場館將打造高規格的比賽場地，特別採用為奧運賽事、NBA等級之專業比賽用地板，此地板更獲國際籃球總會（FIBA）之一級認證，也將採用電腦噴塗及雷雕技術，客製化打造出專屬夢想家的特色地板。此外，籃框、觀眾席座椅及球員休息室等硬體設施及賽事設備都將重新添購，期盼能帶給球迷更優異的觀賽品質與空間。

談到未來的發展規劃，台新夢想家董事陳立宗更強調，夢想家並非離開彰化，「夢想家即將邁入第五季，我們很興奮終於擁有一個屬於自己的基地，但我們也認為迷你蛋與彰化縣立體育館是可以相輔相成，往後目標是希望彰化主場整修後，可以成為正式比賽場地，提供更多球迷前進『我夢主場』觀賽；迷你蛋則可轉為優質的訓練場域，提供球隊訓練或自辦小型比賽，讓陣中年輕球員累積實戰經驗。」

▲台新夢想家新主場外觀正門示意圖。（圖／台新夢想家提供）
▲台新夢想家新主場外觀正門示意圖。（圖／台新夢想家提供）
 

▲台新夢想家新主場球員休息室示意圖。（圖／台新夢想家提供）
▲台新夢想家新主場球員休息室示意圖。（圖／台新夢想家提供）
 

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