P聯盟／夢想家下季主場落腳台中迷你蛋　NBA地板進駐

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「從取捨地區、鎖定場館至來回溝通、協調，我們大約花費超過三個月的時間，最後決定選擇迷你蛋，除了因先前至彰化主場觀賽球迷多來自臺中之外，更重要的是臺中市政府的相挺！非常感謝盧秀燕市長長期以來對於體育的推廣不遺餘力，特別是從夢想家青年隊成立後，不間斷的給予我們協助，很謝謝她願意全力支持夢想家，並將這麼棒的場館交給我們。」台新夢想家董事張承中表示，迷你蛋位於連接臺中、彰化主要幹道旁邊，不但交通便利，腹地也十分寬廣，「這裡是『體育場所用地』，但並無球場相關設備，所以在臺中市政府的支持下，夢想家決定要用心投資與經營，很感謝盧市長的信任，以及好運來洲際宴展中心、午資開發的全力協助，我們一定會努力活化如此優秀的場館。」
迷你蛋屬中小型場館，最多可容納3,000人，台新夢想家球團為展現展現經營決心與魄力，此次搬遷主場館將打造高規格的比賽場地，特別採用為奧運賽事、NBA等級之專業比賽用地板，此地板更獲國際籃球總會（FIBA）之一級認證，也將採用電腦噴塗及雷雕技術，客製化打造出專屬夢想家的特色地板。此外，籃框、觀眾席座椅及球員休息室等硬體設施及賽事設備都將重新添購，期盼能帶給球迷更優異的觀賽品質與空間。
談到未來的發展規劃，台新夢想家董事陳立宗更強調，夢想家並非離開彰化，「夢想家即將邁入第五季，我們很興奮終於擁有一個屬於自己的基地，但我們也認為迷你蛋與彰化縣立體育館是可以相輔相成，往後目標是希望彰化主場整修後，可以成為正式比賽場地，提供更多球迷前進『我夢主場』觀賽；迷你蛋則可轉為優質的訓練場域，提供球隊訓練或自辦小型比賽，讓陣中年輕球員累積實戰經驗。」