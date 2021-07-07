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《木曜》被轟「強迫店家給優惠」　製作人揭實情

▲《木曜4超玩》苗栗外景內容爆發爭議。（圖／木曜4超玩臉書）
▲《木曜4超玩》苗栗外景內容爆發爭議。（圖／木曜4超玩臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-07 12:05:15｜2021-07-07 12:09:42

人氣網路節目《木曜4超玩》1日推出新影片「一個屋簷下 苗栗篇」，眾人到南庄老街購物，不過卻被網友認為用鏡頭強迫店家給優惠，怒批是奧客、丐幫。對此，製作單位親上火線，解釋主持人邰智源沿路花錢不手軟，其他藝人也都搶著付錢，這些都是鏡頭沒拍到的地方。

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▲有名網友在PTT發問「木曜4超玩是從什麼時候開始紅的」，貼文一出，全場指出是從「一日市長幕僚」開始爆紅的。（圖／翻攝邰智源IG）
▲《木曜4超玩》是人氣網路綜藝節目。（圖／邰智源IG）
對於遭網友質疑主持人和來賓讓店家很難做人，製作單位在留言區說明，強調邰哥沿路看到喜歡的，當下就買來給工作人員吃，整趟下來花了3、4千元，「很多沒入鏡的店家我們也買，希望實際上不僅讓店家有曝光，也替老街盡點棉薄之力，疫情共體時艱。」

▲製作人強調，邰智源（左）錄影途中花錢不手軟。（圖／木曜4超玩臉書）
▲製作人強調，邰智源（左）錄影途中花錢不手軟。（圖／木曜4超玩臉書）
製作單位表示，無法把消費的片段全剪進節目中，「我們選擇了這個效果」，認為有些觀眾不喜歡，有些則不在意，這很正常，「每個人都可以反應自己的意見，鼓勵的、希望改變的，我們都有看到。」

▲製作單位聲明。（圖／木曜4超玩YouTube）
▲製作單位聲明。（圖／木曜4超玩YouTube）
網友得知實情後，也出聲力挺，「有些是節目效果，搏君一笑，不太需要批評什麼。能在這三級疫情中，看著節目稍稍解不用出遊的遺憾，謝謝你們」、「誰又知道人家錄影完去買多少伴手禮回去？順便感謝店家幫忙，多少店家因為木曜紅起來？不要太苛求了」，但仍有人覺得即便鏡頭外有付錢，呈現的效果已經造成不好的示範。（編輯：楊穎軒）

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91.84%8.16%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.34%80.66%
2021-07-04-2021-07-07
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