外銀看下半年股優於債　美元續弱、金價有望挑戰1985美元

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渣打銀行財富管理處主管陳太齡分析，歐美國家疫苗施打速度領先，帶動經濟復甦力道，推升今年上半年歐股、美股雙雙走揚，預期在下半年到明年初，有更多經濟體逐漸接近群體免疫，復甦浪潮也將從歐美蔓延至全球，加上多數地區的財政和貨幣政策仍將維持寬鬆基調，也有助持續擴大經濟成長。儘管全球股市已從去年疫情引發的衰退低檔中大幅反彈，未來預期報酬率可能稍有減速，但在強勁復甦的經濟背景下，股票市場表現仍獲得有力支撐。
至於近來美國聯準會（Fed）上修經濟成長率、上調通膨預期，暗示升息時程恐提前引發市場疑慮，渣打銀行預估通膨應為短中期現象，主要是歐美疫後快速復甦，導致大宗商品價格上漲，和就業市場扭曲，所造成暫時價格上漲壓力，渣打預估隨著全球供應鏈瓶頸的消除，以及各地重新復工，下半年通膨可能會逐漸放緩。然而，仍需持續關注新冠疫情後續發展、公債殖利率波動、美元指數起伏，聯準會政策態度，以及地緣政治緊張局勢等風險變數。
不過，受惠於全球經濟復甦與有利的政策環境，企業盈餘成長將繼續強勁，渣打銀行仍看好全球股票優於債券，更預期歐洲股票在下半年將逐漸成為焦點，主因是疫苗接種速度，大幅攀升的盈餘預期以及美元走弱，都提供歐元區股票上漲的支持力道，也看好英國股票相對於其它地區評價面較低的優勢。
儘管美國聯準會近來談話增加了提早啟動縮減購債規模的可能性，導致短期市場波動，但在經濟數據更加強勁的背景下，渣打銀行仍相對看好美國股市表現，建議可趁市場波動時留意佈局機會。產業別方面，渣打銀行持續預期價值股表現將領先成長股，因此看好金融和能源等產業，而受到疫情加速推進創新的影響，建議可持續關注具顛覆性創新主題，例如金融科技、電動車、5G/物聯網、線上遊戲與醫療技術等，有機會成為下一波投資浪潮。
此外，渣打銀行預期弱勢美元仍將是2021年下半年全球外匯市場的基調，儘管受聯準會官員談話與態度影響，美元走勢短期可能呈現反彈，但中長期而言，預估美元將恢復週期性疲軟。受到弱勢美元影響，市場資金可能流向歐元、英鎊、澳幣、紐幣和加幣等幣別，歐元更有歐元區復甦加快的支持，英鎊則受惠於有利的貨幣和股票評價面。
隨著聯準會開始計劃撤回貨幣刺激措施，債券殖利率可能面臨上升壓力。但企業盈餘回升、違約風險降低，仍使得殖利率溢價較高的成熟市場高收益債、新興市場美元債券，在目前低利率環境中仍具吸引力。另一方面，通膨預期及美元走軟可能會支撐黃金價格，預計金價短期有機會挑戰每盎司1985 美元。然而，預期通膨攀升為短中期現象，在溫和通膨的環境下，風險性資產吸引力仍大於避險資產黃金，因此對未來6-12 個月金價走勢持中性立場。