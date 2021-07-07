COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

外銀看下半年股優於債　美元續弱、金價有望挑戰1985美元

▲渣打銀行今（7）日發布2021年下半年市場展望，持續看好全球股票表現優於債券，並預期美元中長期仍延續下跌走勢，金價短期則有望挑戰1985美元。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲渣打銀行今（7）日發布2021年下半年市場展望，持續看好全球股票表現優於債券，並預期美元中長期仍延續下跌走勢，金價短期則有望挑戰1985美元。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-07-07 12:36:47

渣打國際商業銀行今（7）日發布2021年下半年全球投資市場展望指出，隨著經濟復甦浪潮由美國向全球擴展，原本先前由貨幣寬鬆刺激所帶動的金融市場漲勢，將可望受惠於景氣基本面復甦行情，延續強勁動能至下半年。在此全球背景下，渣打銀行持續看好全球股票表現優於債券，其中歐洲、美國、價值輪動主題和創新主題將是未來漲勢的主要驅動力，並預期中長期而言，美元的下跌走勢仍將延續，而歐洲貨幣將是弱美元的最大受惠者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，渣打銀行仍認為新冠肺炎病毒變異、通膨攀升疑慮、聨準會政策態度、地緣政治緊張局勢，以及金融資產漲多後的評價面偏高疑慮等，可能是下半年潛在波動因素。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡分析，歐美國家疫苗施打速度領先，帶動經濟復甦力道，推升今年上半年歐股、美股雙雙走揚，預期在下半年到明年初，有更多經濟體逐漸接近群體免疫，復甦浪潮也將從歐美蔓延至全球，加上多數地區的財政和貨幣政策仍將維持寬鬆基調，也有助持續擴大經濟成長。儘管全球股市已從去年疫情引發的衰退低檔中大幅反彈，未來預期報酬率可能稍有減速，但在強勁復甦的經濟背景下，股票市場表現仍獲得有力支撐。

至於近來美國聯準會（Fed）上修經濟成長率、上調通膨預期，暗示升息時程恐提前引發市場疑慮，渣打銀行預估通膨應為短中期現象，主要是歐美疫後快速復甦，導致大宗商品價格上漲，和就業市場扭曲，所造成暫時價格上漲壓力，渣打預估隨著全球供應鏈瓶頸的消除，以及各地重新復工，下半年通膨可能會逐漸放緩。然而，仍需持續關注新冠疫情後續發展、公債殖利率波動、美元指數起伏，聯準會政策態度，以及地緣政治緊張局勢等風險變數。

不過，受惠於全球經濟復甦與有利的政策環境，企業盈餘成長將繼續強勁，渣打銀行仍看好全球股票優於債券，更預期歐洲股票在下半年將逐漸成為焦點，主因是疫苗接種速度，大幅攀升的盈餘預期以及美元走弱，都提供歐元區股票上漲的支持力道，也看好英國股票相對於其它地區評價面較低的優勢。

儘管美國聯準會近來談話增加了提早啟動縮減購債規模的可能性，導致短期市場波動，但在經濟數據更加強勁的背景下，渣打銀行仍相對看好美國股市表現，建議可趁市場波動時留意佈局機會。產業別方面，渣打銀行持續預期價值股表現將領先成長股，因此看好金融和能源等產業，而受到疫情加速推進創新的影響，建議可持續關注具顛覆性創新主題，例如金融科技、電動車、5G/物聯網、線上遊戲與醫療技術等，有機會成為下一波投資浪潮。

此外，渣打銀行預期弱勢美元仍將是2021年下半年全球外匯市場的基調，儘管受聯準會官員談話與態度影響，美元走勢短期可能呈現反彈，但中長期而言，預估美元將恢復週期性疲軟。受到弱勢美元影響，市場資金可能流向歐元、英鎊、澳幣、紐幣和加幣等幣別，歐元更有歐元區復甦加快的支持，英鎊則受惠於有利的貨幣和股票評價面。

隨著聯準會開始計劃撤回貨幣刺激措施，債券殖利率可能面臨上升壓力。但企業盈餘回升、違約風險降低，仍使得殖利率溢價較高的成熟市場高收益債、新興市場美元債券，在目前低利率環境中仍具吸引力。另一方面，通膨預期及美元走軟可能會支撐黃金價格，預計金價短期有機會挑戰每盎司1985 美元。然而，預期通膨攀升為短中期現象，在溫和通膨的環境下，風險性資產吸引力仍大於避險資產黃金，因此對未來6-12 個月金價走勢持中性立場。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
91.84%8.16%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.34%80.66%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀