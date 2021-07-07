「AZ特戰隊」糗到日本　成員賴士葆喊冤：我何過之有

就藍營人士批評政府疫苗政策同時，卻被爆料已陸續接種AZ疫苗，被綠營以梗圖嘲諷為「AZ特戰隊」，甚至被日本媒體《東洋經濟ONLINE》於6日報導稱，「國民黨做為台灣最大的反對黨，一面批評疫苗問題，一面卻去接種」。對於被點名為「AZ特戰隊」的一員，國民黨立委賴士葆今（7）日於立法院受訪反擊稱，「我聽醫生去打，何過之有」。





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早在今年3月首批AZ疫苗開打期間，因疫苗副作用影響民眾對AZ疫苗信任，賴士葆當時就曾批評「AZ在歐盟的公信力崩跌，科學防疫是讓證據說話，如果今天拿到的是防護力95％的輝瑞疫苗，相信情況會大不同。」後續也多次抨擊蔡政府的疫苗採購政策。





然而，賴士葆今年5月13日卻主動證實，本身已接種AZ疫苗，並稱「我是乖寶寶，政府說打我就打，雖然我對很多政策不滿意，但有打總是比沒有打好」。也因此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政等人曾召開記者會，公開點名前副總統連戰、前立委張顯耀、丁守中及賴士葆等國民黨政治人物已施打AZ疫苗，後續也促成「AZ特戰隊」梗圖的出現。





如今「AZ特戰隊」醜聞紅到日本，但賴士葆喊冤稱，他要在這裡鄭重聲明，他沒有特權，是醫院叫他去施打，他是聽醫生的話。賴士葆也說，他接種AZ疫苗的那時候，打氣很低，醫生叫他去打，是因為他本來就是65歲以上，而那時65歲以上沒有人要打。





賴士葆更反批，最主要問題，還是疫苗買得不夠，且要說特權，丁怡銘才有特權、食藥署（單位施打率169%）才要特權，他是聽醫生的話去打，且他批評過AZ疫苗沒有錯，但那時候是因為沒有選擇，國內疫苗只有AZ疫苗，至於他是什麼時候去施打的，個資就不說了，但他是聽醫生去施打，何過之有 。





國民黨主席江啟臣於立法院受訪也回應，最終的問題，還是在於疫苗不夠的問題，如果沒有311的破口，如果疫苗買夠、超前部屬，這些都不會是問題，所以該負責的民進黨政府，不要再甩鍋、轉移焦點，不要找理由也不要找藉口。



