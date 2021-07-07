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國民黨AZ戰隊紅到日本　江啟臣怒批根本問題就是疫苗不夠

▲國民黨立委江啟臣今日被問及國民黨AZ戰隊時，反批根本問題是疫苗不夠。（圖／立法院提供）
▲國民黨立委江啟臣今日被問及國民黨AZ戰隊時，反批根本問題是疫苗不夠。（圖／立法院提供）

記者余祥／台北報導

2021-07-07 12:18:00｜2021-07-07 12:18:09

台灣日前爆發新冠肺炎本土疫情，國民黨狂批政府防疫沒有超前部署，更稱台灣是疫苗乞丐，但藍營人士接連被抓包打特權疫苗，網友製作梗圖稱國民黨立委賴士葆、前立委張顯耀等人是AZ戰隊，被日媒報導。國民黨主席江啟臣今（7）日並未正面回應，而是批若疫苗夠就不會有問題，要民進黨政府不要甩鍋、轉移焦點。

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網友改造經典動漫《七龍珠》中的「基紐特戰隊」，製作「AZ特戰隊」插圖畫，將頭像換成前副總統連戰、立委賴士葆、前立委丁守中、黃昭順和前雲林縣縣長張榮味，並配上「我們都選擇AZ」的對白，調侃國民黨批評台灣買不到疫苗卻搶打AZ疫苗。日本媒體《東洋經濟ONLINE》報導國民黨施打「特權」疫苗時，就引用這張插圖。

▲先前國民黨部分人士被畫成「AZ特戰隊」惡搞圖。（圖／翻攝自管碧玲臉書）
▲先前國民黨部分人士被畫成「AZ特戰隊」惡搞圖。（圖／翻攝自管碧玲臉書）
 

江啟臣上午受訪被問及此事時，未否認黨內人士打特權疫苗，僅說這最主要的問題就在於疫苗不夠。

他更反批，若沒有「3+11」破口、如果疫苗買夠且超前部署，這些都不會變成問題。

江啟臣強調，該負責的民進黨政府不要再甩鍋、不要轉移焦點、不要找理由、也不要找藉口。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.34%80.66%
2021-07-04-2021-07-07
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