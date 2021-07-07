國民黨AZ戰隊紅到日本 江啟臣怒批根本問題就是疫苗不夠
台灣日前爆發新冠肺炎本土疫情，國民黨狂批政府防疫沒有超前部署，更稱台灣是疫苗乞丐，但藍營人士接連被抓包打特權疫苗，網友製作梗圖稱國民黨立委賴士葆、前立委張顯耀等人是AZ戰隊，被日媒報導。國民黨主席江啟臣今（7）日並未正面回應，而是批若疫苗夠就不會有問題，要民進黨政府不要甩鍋、轉移焦點。
記者余祥／台北報導
2021-07-07 12:18:00｜2021-07-07 12:18:09
網友改造經典動漫《七龍珠》中的「基紐特戰隊」，製作「AZ特戰隊」插圖畫，將頭像換成前副總統連戰、立委賴士葆、前立委丁守中、黃昭順和前雲林縣縣長張榮味，並配上「我們都選擇AZ」的對白，調侃國民黨批評台灣買不到疫苗卻搶打AZ疫苗。日本媒體《東洋經濟ONLINE》報導國民黨施打「特權」疫苗時，就引用這張插圖。
江啟臣上午受訪被問及此事時，未否認黨內人士打特權疫苗，僅說這最主要的問題就在於疫苗不夠。
他更反批，若沒有「3+11」破口、如果疫苗買夠且超前部署，這些都不會變成問題。
江啟臣強調，該負責的民進黨政府不要再甩鍋、不要轉移焦點、不要找理由、也不要找藉口。
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