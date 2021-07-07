Delta病毒肆虐恐釀第四波疫情　韓國增逾1千例創今年新高

韓國7月鬆綁防疫限制，但Delta病毒肆虐，再加上民眾放鬆警戒，近日新冠肺炎（COVID-19）疫情急遽升溫，7日新增確診突破1200例，創下今年新高紀錄。其中Delta變種病毒入侵肆虐，更讓韓國社會憂心，第四波疫情再起。





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根據《韓聯社》報導，截至7日0時為止，韓國今（7日）再度新增1212例確診病例，是自去年12月以來新高紀錄，也是今年1月4日之後，單日新增逾1千例。其中境內感染為1168例、境外移入為44例，僅1例死亡，病例大多聚集在首都圈。





韓國國務總理金富謙表示，現在正是最關鍵危機時刻，現行保持社交距離措施將再次延長，也不排除升級防疫警戒至第4級。金富謙表示，Delta變種病毒在尚未接種疫苗的年輕人之間快速傳播，呼籲民眾趕緊接受快篩。





有專家指出，近期韓國疫情蔓延趨勢說明民眾的社會活動沒有減少，Delta變種病毒也產生了一定影響。





韓國媒體《JTBC》先前報導指出，韓國全羅北道一名市廳職員曾經與一名感染Delta變種病毒確診者，待在同一間餐廳13分鐘，且距離確診者距離5公尺遠，仍然被傳染。相關單位研判，可能是當時餐廳為密閉空間，在沒有通風的情況之下讓病毒被冷氣傳遞出去，才會在保持社交距離的情況下仍然染疫。





韓國衛生單位表示，目前Delta變種病毒感染速度比其他變種病毒還要快，截至上週末，韓國全國累計416人感染Delta變種病毒。專家分析指出韓國因為Delta變種病毒入侵肆虐，未來新增病例恐會進一步擴大。



