NBA／太狂！字母哥復出首戰 就重現詹皇定板大火鍋
2021年NBA總冠軍賽首戰，密爾瓦基公鹿以105:118敗給鳳凰城太陽，不過好消息是他們的主將「字母哥」Giannis Antetokounmpo看起來傷勢已無礙，還完成了一次驚天封蓋。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-07 12:34:53
2016年總冠軍賽，勇士和騎士在搶七戰廝殺到末節，Andre Iguodala在一個攻防轉換的回合中，準備拉桿上籃，但此時LeBron James突然直線加速，並且直接把球按在籃板上，成為經典的一幕。
而在5年後，Antetokounmpo也在比賽中重現這一刻，在總冠軍賽G1第2節時，Mikal Bridges接獲隊友傳球準備上籃，此時還在罰球線之外的字母哥加速並躍起將球「定板」。
Antetokounmpo此前才因為左膝受傷缺席了東區決賽的最後2場比賽，而此役是他歸隊後的首戰，結果就完成了這一讓人瞠目結舌的驚人表現，也再次讓人見識到他可怕的體能。
今天Antetokounmpo繳出20分17籃板4助攻2抄截1阻攻的數據，以復出首戰來說，這已經是很不錯的表現了。只可惜球隊這一場防守不力讓太陽6人得分上雙，成為落敗主因。