為何藍營「AZ特戰隊」紅到日本？他曝尷尬真相：呼應原作

國民黨屢遭爆料違規施打特權疫苗風波不斷，日媒《東洋經濟ONLINE》更是刊登網友惡搞的「AZ特戰隊」梗圖，一一報導介紹包含已經施打AZ疫苗的藍營人士，對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜也發文解釋為什麼國民黨的「AZ特戰隊」會紅到日本去，正是因為原版經典動漫《七龍珠》中的基紐特戰隊，「這五個原型人物正是一群廢物」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

《東洋經濟ONLINE》報導介紹包含前副總統連戰、立委賴士葆、前立委丁守中、前立委黃昭順和雲林縣前縣長張榮味等「AZ特戰隊」的成員，如藍委賴士葆在預算審查時多次抨擊執政黨購買疫苗，然而自己卻早已運用特權接種了AZ疫苗，文內也稱隨著台灣最大在野黨國民黨接種特權疫苗的消息一再曝光，更喚醒人們對於國民黨腐敗印象。

▲先前國民黨遭譏諷成「AZ特戰隊」，《東洋經濟ONLINE》更撰寫專文報導台灣特權接種現象。（圖／翻攝自《東洋經濟ONLINE》）

對此，陳子瑜就在臉書分析《東洋經濟》對於藍營「嘴巴罵AZ，身體打AZ」的觀察，並解釋日方會挑上「AZ特戰隊」這張圖正是「日本動漫文化的台灣化」，並且非常精準地呼應了日本原版的含義「一群廢物」。

他解釋「AZ特戰隊」源自於鳥山明知名漫畫七龍珠裡面的「基紐特戰隊」，成員號稱是集結全宇宙菁英戰士中的菁英。結果一上陣，沒多久就被主角群的悟空跟達爾瞬殺，在「最廢對手排行榜」中擁有非常強大的競爭力。

▲先前國民黨部分人士被畫成「AZ特戰隊」惡搞圖。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

陳子瑜一一舉例，白髮紅皮膚的傑斯（黃昭順位置），「只會靠戰鬥力探測器來判斷對手，被刻意隱藏實力的悟空打敗、達爾補上最後一刀」；紅色鳳梨頭的利克姆（連戰位置），「必殺技是從嘴巴發出的氣功（嘴砲無誤），下場是遭到悟空一拳擊倒」；藍色身體的巴特（張榮味位置），「號稱是全宇宙速度最快，下場同樣也是遭到悟空輕鬆擊倒」；四顆眼睛的綠色小個子古魯（賴士葆位置），「專長是時間暫停，自爆曾經用這個能力偷掀女生裙子，實力是裡面最弱，下場是遭到達爾偷襲領便當」；紫色身體、頭上有兩根角的隊長基紐（丁守中位置），「戰力雖然是五人當中最強，但下場也最搞笑，因為基紐的特殊能力是和別人交換身體，打鬥過程中遭到主角群設局，跑進青蛙的身體裡，變成一隻青蛙（但沒有公主來解救）」。

▲台灣基進新聞部副主任陳子瑜（圖／翻攝自陳子瑜臉書）

綜觀以上種種人物設定，陳子瑜認為這也是為什麼，日方會特別青睞這張「二創作品」的原因，

不只是有著文化上的親近感，也是非常精準的將原著角色的特質，對照到以這五個藍營人士為代表的國民黨身上

。

至於「AZ特戰隊」惡搞圖紅到日本一事，國民黨主席江啟臣7日上午受訪時表示，雖未否認黨內人士打特權疫苗，反批最主要問題在於疫苗不足。江啟臣進一步指出，如果沒有「3+11」破口，疫苗買夠且超前部署，這些都不會成為問題，要負責的民進黨政府不要再甩鍋，也不要轉移焦點、找理由、找藉口。（編輯：楊智傑）