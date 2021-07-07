陳時中再談3+11「回憶每個會議很難」 澄清措施仍嚴格
台大兒童醫院感染科醫師李秉穎日前接受政論節目訪問時談到「3+11」，突然爆料專家會議從來沒討論過「3+11」。為此，指揮中心指揮官陳時中今（7）日再度澄清其過程，並表示「回憶每個會議很難，最後就是我負責。」但他強調相關規定還是很嚴格。
記者許家禎／台北報導
2021-07-07 14:47:56｜2021-07-07 14:59:32
對於「3+11」被視為疫情破口，李秉穎爆料從來沒討論過「3+11」。陳時中澄清整個過程，「整體程序在立法院已經報告過，我就是負最後的責任。」原本就是「3+11」，那時有機師染疫的時候把整個防疫升級，也要確保整體管理是不是合乎要求，不是說機師有什麼罪過，但要關注外站管理是否有落實，所以那時候針對外站加嚴管制，監督航空公司是否有做，當時經過大規模PCR檢驗都陰性，且考慮管理上已經上軌道，因此才逐步放鬆。
但陳時中強調，最後還是比原來嚴格，因為需要三採陰，才能進入11天的自主健康管理程序。整體來說，年初加嚴、3月多第一步放鬆、4/15第二步放鬆，期間都有相關檢核程序，最後才回來原來的「3+11」管理方式。
陳時中表示，「要我一件一件回憶會議實在很困難，但我說過自己負最後的責任。」
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