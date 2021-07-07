足球／梅西浴血奮戰！門神PK大戰撲3球 送阿根廷進決賽
2021年美洲盃阿根廷對哥倫比亞的四強戰激戰到最後一刻才發出勝負，靠著當家門神Damian Martinez在12碼罰球PK大戰中神勇的撲出3個點球，阿根廷終場以1:1(3:2)贏下比賽。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-07 13:17:19
這場比賽開賽不到7分鐘，超級球星梅西就展現精彩的過人技巧，在三人包夾下把球送給Lautaro Martinez讓後者輕鬆進球，阿根廷取得1:0領先；不過第61分鐘哥倫比亞靠著Luis Diaz刁鑽角度的射門，將比數扳平。
兩隊進入點球大戰後，梅西打進阿根廷的第1個進球，雙方前兩回合各丟1球，但在這之後Martinez近乎神勇的撲掉2球、PK大戰共撲出3球，讓球隊以3:2驚險晉級。
梅西在這場比賽中展現領袖風範，不但助攻打進阿根廷唯一進球，在第59分鐘時他還在拚搶過程中被踢傷，襪子明顯滲血，但仍浴血奮戰，PK大戰也打進第一球穩定軍心，堪稱球隊獲勝的一大功臣。
這是阿根廷在最近7次美洲盃中第5度闖進決賽，不過此前全部鎩羽而歸，這次面對強敵巴西，上一次兩隊在美洲盃決賽遭遇，已經是14年前的事了，當時森巴軍團以3:0大勝。