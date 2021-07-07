陳時中：華儲確診1人　拚2天完成近900人篩檢

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據了解，華儲1員工確診，而他的妻子任職另一家航空公司，近來居家辦公，由於身體不適兩人5日一起快篩，結果PCR確診。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）