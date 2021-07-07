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陳時中：華儲確診1人　拚2天完成近900人篩檢

▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出說明，圖為示意圖，與內文無涉。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心針對最新疫報做出說明，圖為示意圖，與內文無涉。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-07 15:18:36｜2021-07-07 15:33:33

外傳華航貨運站驚傳群聚2到3人。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日指出，華儲（華航貨運站）確診僅1人，該名員工因為是家庭群聚，6家人共4人確診，因此緊急篩檢公司員工，預計2天內完成該公司近900人的篩檢。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，華儲只有一位員工確診，屬於家庭群聚，因同住家人6人中有4人確診，因此緊急對華儲進行篩檢，預計今天下午開始會有大規模的採檢。

陳時中指出，目前疫調已經完成，已經匡列同組人，目前傳染源還在調查，並會採檢同樓層的工作人員，但預計2天內完成該公司近900人的篩檢。而媒體提問，該名染疫員工會不會接觸到疫苗？陳回應這名員工是華航貨運站客服，並不會直接接觸到疫苗，請外界不用擔心。

據了解，華儲1員工確診，而他的妻子任職另一家航空公司，近來居家辦公，由於身體不適兩人5日一起快篩，結果PCR確診。對此，新北市衛生局證實夫妻2人居住於新北市，新北市長侯友宜將進一步說明。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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