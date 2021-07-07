《財富老司機》人生不只一條曲線 一窺登峰造極的祕密
疫情期間是否要悶壞了，整個市場不活絡，生命就像被按了暫停鍵，有些人覺得身上就像長了香菇一樣，但其實你我應該立即把香菇拔掉，利用這段時間進行一些小小的成長，譬如多看看書，多看看電影，投入到另外一個情境當中，獲得心靈上的紓壓，本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹就要介紹查爾斯．韓第所著的《第二曲線：社會再造的新思維》以這位大師預見未來的16個關鍵思考，揭開不斷登峰造極的祕密。
財經中心/綜合報導
2021-07-07 21:00:00
查爾斯．韓第是英國當代管理思想大師，倫敦商學院共同創辦人。1932年出生於愛爾蘭牧師家庭，曾在牛津大學歐瑞爾學院攻讀古希臘羅馬文史。他人生的第一份工作，是在殼牌石油公司擔任經理人，而後又到美國麻省理工的史隆管理學院進修。回到英國之後，韓第與英國的商界菁英創辦英國第一所管理學院：倫敦商學院，並擔任該校教授，而後又擔任英國皇家工藝協會（RSA）的主席。
在《第二曲線：社會再造的新思維》之中，以第二曲線的概念探討從資本主義、政府、教育到金錢，人我關係、美好生活的定義等一連串議題，提供抓住第二曲線的指引，讓我們有機會彌補第一曲線的缺失，從過去得到教訓，以第二曲線自第一曲線的宿命裡救贖未來。
黃丹指出，一般來說人生第一曲線就是用功讀書，然後將來闖一番大事業，最後退休享受成果，但有的時候人生不是那麼順遂的，書中敘述每一個人不是只有一個曲線來看你的人生，而是必須從第二曲線或第三曲線，甚至更多曲線來看待，才可以源源不絕的保持在很穩定良好的狀態裡。
黃丹進一步提到，如果我們只是單純的走第一曲線，是一件很可怕的事情，因為在各種起起落落之間，人容易陷入重複在同樣的事情原地打轉，就很像是這個替死鬼抓交替，永遠在同一個坑，不斷的滾動，積累越來越多的怨念。所以在疫情期間，我們被迫要休息的時候，不妨透過這本書，思考一下自己的第二曲線在哪裡，下一步該要怎麼做，如何重新出發。