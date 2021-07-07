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挺醫護人員、幼教老師　30位歌手相約解封後高流見

▲高市副市長史哲今天在臉書貼文包括田馥甄等30位歌手今天在高雄巨蛋為醫護、幼教師齊聲應援抗疫，相約解封後高雄見。（圖／截自史哲臉書）
▲高市副市長史哲今天在臉書貼文包括田馥甄等30位歌手今天在高雄巨蛋為醫護、幼教師齊聲應援抗疫，相約解封後高雄見。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-07 13:58:23

為支援疫苗接種高雄巨蛋這一個月化身為巨型施打基地，原本演唱會旺季的演出也都一一取消或延後，歌手田馥甄、林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、許富凱等30位歌手，今(6)日特別應高雄流行音樂中心的邀請齊聲應援抗疫與高雄巨蛋的醫護與幼教師，相約解封後高雄見。

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高市副市長史哲今天也在臉書貼文表示，今天八點半，高雄巨蛋持續進行疫苗接種，文化局從端午節後接手巨蛋疫苗接種站現場服務，今天也邁入第20天，從局長到局處同仁20多天沒有休假、日夜不分的為市民來服務。

史哲表示，這段時間大家看到文化局在巨蛋現場安排有音樂演奏、還有避開長輩們忌諱的4等貼心服務；同時，經發局也負責展覽館、運發局負責鳳山體育館、海洋局負責岡山農工，都是近20天的滿載運轉不停歇，辛苦了！感謝所有同仁們一起站上前線。

史哲也指出，今天在巨蛋接種疫苗的市民朋友是非常特別的，他們是千萬爸媽們的希望，也就是我們的幼兒園等等的老師們，希望在未來解禁後，老師們都有打過疫苗，可以安全地來照顧我們的寶貝們。

史哲也提到，文化局、高雄流行音樂中心今天現場也特別準備了小彩蛋，平常高雄巨蛋是五光十色的演唱會，這20天成為了疫苗的巨型施打基地；這段時間因為防疫，許多原本要在此舉辦的演唱會也一一取消延後，原訂要啟動的高雄流行音樂中心許多演出節目也取消延後，這一切都是為了防疫、為了更好的未來而努力。

高雄流行音樂中心也特別邀請了30位流行音樂人錄音，來為醫護人員、幼教老師加油，同時也呼籲大家做好防疫，等到疫情解封那時，相約高雄見、高流見！史哲也感謝音樂人的熱情與溫暖，為高雄獻聲加油打氣，也誠摯邀請音樂人，解封後大家高流見、高雄巨蛋見、世運主場館見，大家高雄見！

參與錄音歌手有，9m88、F.I.R.飛兒樂團、Karencici、Leo王、Tizzy Bac、文慧如、田馥甄、白安、布拉瑞揚•帕格勒法、艾怡良、安溥、宇宙人、阿達、周蕙、林宥嘉、家家、徐佳瑩、康康、梁文音、許富凱、曾沛慈、彭佳慧、棉花糖-小球及聖哲、鼓鼓呂思緯、詹雯婷Faye、蕭煌奇、蕭秉治、閻奕格、魏如萱、魏嘉瑩、關詩敏（按姓氏筆劃排序）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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