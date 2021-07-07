挺醫護人員、幼教老師　30位歌手相約解封後高流見

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史哲表示，這段時間大家看到文化局在巨蛋現場安排有音樂演奏、還有避開長輩們忌諱的4等貼心服務；同時，經發局也負責展覽館、運發局負責鳳山體育館、海洋局負責岡山農工，都是近20天的滿載運轉不停歇，辛苦了！感謝所有同仁們一起站上前線。
史哲也指出，今天在巨蛋接種疫苗的市民朋友是非常特別的，他們是千萬爸媽們的希望，也就是我們的幼兒園等等的老師們，希望在未來解禁後，老師們都有打過疫苗，可以安全地來照顧我們的寶貝們。
史哲也提到，文化局、高雄流行音樂中心今天現場也特別準備了小彩蛋，平常高雄巨蛋是五光十色的演唱會，這20天成為了疫苗的巨型施打基地；這段時間因為防疫，許多原本要在此舉辦的演唱會也一一取消延後，原訂要啟動的高雄流行音樂中心許多演出節目也取消延後，這一切都是為了防疫、為了更好的未來而努力。
高雄流行音樂中心也特別邀請了30位流行音樂人錄音，來為醫護人員、幼教老師加油，同時也呼籲大家做好防疫，等到疫情解封那時，相約高雄見、高流見！史哲也感謝音樂人的熱情與溫暖，為高雄獻聲加油打氣，也誠摯邀請音樂人，解封後大家高流見、高雄巨蛋見、世運主場館見，大家高雄見！
參與錄音歌手有，9m88、F.I.R.飛兒樂團、Karencici、Leo王、Tizzy Bac、文慧如、田馥甄、白安、布拉瑞揚•帕格勒法、艾怡良、安溥、宇宙人、阿達、周蕙、林宥嘉、家家、徐佳瑩、康康、梁文音、許富凱、曾沛慈、彭佳慧、棉花糖-小球及聖哲、鼓鼓呂思緯、詹雯婷Faye、蕭煌奇、蕭秉治、閻奕格、魏如萱、魏嘉瑩、關詩敏（按姓氏筆劃排序）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。