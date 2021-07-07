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蔡英文喊話7月底疫苗覆蓋率25％　陳時中強調「有信心」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-07 15:23:08｜2021-07-07 17:30:15

總統蔡英文昨（6）日喊話，疫苗覆蓋率預計7月底要達到25％。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中今回應，目前單日最高施打能到18萬人次，且隨著未來有更多量能，對地方未來能大量施打「有信心」。

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陳時中指出，過去每日最大施打量能到18萬人次，且都是在有秩序情況下打完，將來有更多量後，就能增加更多條線，經過前陣子100多萬AZ與200多萬劑莫德納疫苗的施打，未來指揮中心對大量接種都非常有信心。

對於有公衛專家分析，國內有效傳染數Rt值已降到1以下，並已達到解封標準，陳時中回應，根據指揮中心監測，目前Rt值確實都小於1，現在約略是0.69，當然此數值一直都在變動，學者的看法他們也都尊重。陳強調，根據指揮中心標準，要降回二級，得要每日少於10名本土確診者是不明感染源，且每週小於3件社區群聚事件，當然目前也不斷檢討這項標準，畢竟僅有單一標準時，突然遇到一個突發事件就要升降級，對社會安定不佳，指揮中心正在進行相關研擬。

陳時中說，目前醫療量能部分是足夠，經過這次疫情的演練，將來醫療量能擴充也能夠更迅速；但疫情是不斷變化，控制預防相當重要，未來是希望各行業在開放後，能夠有應變能力，當發生疫情時後，能夠主動對自己、同事、家人主動展開相關行動，當然目前對企業的相關指引都在制訂當中。

《經濟學人》日前彙整全球情況，評價各國距離恢復疫情前生活的「正常指數」（normalcy index），其中台灣排名倒數第二，僅贏馬來西亞。對此，指揮中心發言人莊人祥說，此報告有看目前航班與未有大流行時得比較，這部分由於上個月發生疫情，本月數據就會較差；隨著目前生活也會逐漸復甦當中，再加上疫苗覆蓋率希望7月底能達到25％，下次的評比成績應會較好一點。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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