稱死亡個案約2成簽DNR惹議　張上淳今表達歉意

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另一方面，張上淳說，去年確診數量小，醫護團隊能夠一個一個救治，有很多困難狀況的病患也能康復，或許集中一部份醫療資源，在適當情況也能避免病患死亡。
「當然醫療永遠不確定，即使插管也不一定能夠救治順利，且在插管救治過程當中，對病人家屬都是長時間煎熬，就算是救回來，身體狀況、生活品質如何，當然也是要列入考慮議題。」張上淳強調，他知道簽署DNR程序都很嚴謹，都是經過醫護團隊跟家屬充分討論的決定，大家應該給予尊重；前日報告的用詞不夠精準、不夠恰當，他感到抱歉，絕對沒有要指責或傷害任何人的意思。
張上淳說，所有醫護團隊過去一年來都非常辛勞，尤其這一多月有大量病人，造成團隊身心壓力，大家都應該對此給予感謝跟肯定，不論是前端篩檢、確診病人或重症的照顧，這些都是冒著生命危險勇敢付出的行為。
張上淳提到，他曾經在SARS在第一線救治，深知辛勞跟染疫病人的身心壓力，他也知道所有第一線同仁都是盡最大的努力給病人最好的照護，值得所有人給予掌聲；他也衷心期待在所有醫療團隊的努力下，能夠早日度過這段疫情。
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