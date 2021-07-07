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稱死亡個案約2成簽DNR惹議　張上淳今表達歉意

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-07 14:30:11｜2021-07-07 17:32:43

指揮中心於日前記者會中，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳提到，國內死亡個案有約2成家屬都有簽DNR（放棄急救），可能是國內致死率較高的原因之一。對此說法在各界引起爭議，張上淳今（7）日於記者會上向大眾致歉。

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張上淳表示，他對前天分析數據時的用詞誤解，或對任何人造成傷害表達歉意，那天報告國內死亡個案簽DNR狀況，主要是因為他在整理病例狀況中，有注意到簽署DNR人數較多，佔了相當大的比例，對此數據有點驚訝，因此把這狀況呈現出來讓大家知道。

另一方面，張上淳說，去年確診數量小，醫護團隊能夠一個一個救治，有很多困難狀況的病患也能康復，或許集中一部份醫療資源，在適當情況也能避免病患死亡。

「當然醫療永遠不確定，即使插管也不一定能夠救治順利，且在插管救治過程當中，對病人家屬都是長時間煎熬，就算是救回來，身體狀況、生活品質如何，當然也是要列入考慮議題。」張上淳強調，他知道簽署DNR程序都很嚴謹，都是經過醫護團隊跟家屬充分討論的決定，大家應該給予尊重；前日報告的用詞不夠精準、不夠恰當，他感到抱歉，絕對沒有要指責或傷害任何人的意思。

張上淳說，所有醫護團隊過去一年來都非常辛勞，尤其這一多月有大量病人，造成團隊身心壓力，大家都應該對此給予感謝跟肯定，不論是前端篩檢、確診病人或重症的照顧，這些都是冒著生命危險勇敢付出的行為。

張上淳提到，他曾經在SARS在第一線救治，深知辛勞跟染疫病人的身心壓力，他也知道所有第一線同仁都是盡最大的努力給病人最好的照護，值得所有人給予掌聲；他也衷心期待在所有醫療團隊的努力下，能夠早日度過這段疫情。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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