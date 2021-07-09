宗教場所「微解封」仍不開放　陳宗彥：有防疫計劃可申請

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳宗彥表示，防疫計劃有6大內容，需有宗教場所內部人員名冊、宗教場所內部人員健康監測措施及監測異常時的處理機制、宗教場所內部人員衛生防護措施、宗教場所環境清潔消毒措施、開放民眾入內的防疫配套措施、如實施實聯制之方式、量體溫及噴酒精之地點、人流管制及動線規劃、內部人員可能確診或發現宗教場所為確診者足跡所至的應變措施。
至於落實宗教場所防疫措施，陳宗彥稱，首先須實施實聯制；民眾進入宗教場所期間，應全程佩戴口罩，禁止飲食；入口處須量體溫，噴酒精或提供乾洗手液、洗手設備，若有發燒或有上呼吸道症狀的民眾，禁止進入；妥善規劃民眾進出及參拜動線，並引導入內民眾保持1.5公尺社交距離；參加宗教儀式人員須採梅花座，並固定座位。
另在做好人流總量管制方面，陳宗彥強調，以場內每人須有2.25m以上的空間，計算可容留人數，最多不得超過99人；入口應有管控人員管制，入場民眾達可容留人數上限時，暫停民眾進入，並引導民眾於宗教場所外排隊等候入場，並注意等候民眾社交距離及交通安全。
此外，其他防疫注意事項方面，陳宗彥提醒，寺廟不提供杯、筒供民眾使用，其他易輪流接觸的物品，除要求使用人在使用前後於手部噴灑酒精消毒外，並指派專人定時以酒精或消毒水消毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。