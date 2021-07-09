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宗教場所「微解封」仍不開放　陳宗彥：有防疫計劃可申請

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-09 14:30:06｜2021-07-09 14:45:37

三級警戒即將「微解封」，各界相當關心相關場所能否開放。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（9）指出，宗教場所原則上不開放，但如果宗教團體能做好防疫計劃，可向主管機關申報開放。

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針對宗教團體防疫計畫，陳宗彥指出，已登記的寺廟、地方性宗教財團法人，須先由鄉鎮、市、區公所初審，再經公所擬具意見後，再報直轄市、縣市主管機關；至於全國性宗教財團法人，則直接報內政部。

▲指揮中心公布宗教場所開放應提出防疫計劃。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布宗教場所開放應提出防疫計劃。（圖／指揮中心提供）
陳宗彥表示，防疫計劃有6大內容，需有宗教場所內部人員名冊、宗教場所內部人員健康監測措施及監測異常時的處理機制、宗教場所內部人員衛生防護措施、宗教場所環境清潔消毒措施、開放民眾入內的防疫配套措施、如實施實聯制之方式、量體溫及噴酒精之地點、人流管制及動線規劃、內部人員可能確診或發現宗教場所為確診者足跡所至的應變措施。

▲指揮中心公布宗教場所開放應提出防疫計劃。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布宗教場所開放應提出防疫計劃。（圖／指揮中心提供）
至於落實宗教場所防疫措施，陳宗彥稱，首先須實施實聯制；民眾進入宗教場所期間，應全程佩戴口罩，禁止飲食；入口處須量體溫，噴酒精或提供乾洗手液、洗手設備，若有發燒或有上呼吸道症狀的民眾，禁止進入；妥善規劃民眾進出及參拜動線，並引導入內民眾保持1.5公尺社交距離；參加宗教儀式人員須採梅花座，並固定座位。

另在做好人流總量管制方面，陳宗彥強調，以場內每人須有2.25m以上的空間，計算可容留人數，最多不得超過99人；入口應有管控人員管制，入場民眾達可容留人數上限時，暫停民眾進入，並引導民眾於宗教場所外排隊等候入場，並注意等候民眾社交距離及交通安全。

此外，其他防疫注意事項方面，陳宗彥提醒，寺廟不提供杯、筒供民眾使用，其他易輪流接觸的物品，除要求使用人在使用前後於手部噴灑酒精消毒外，並指派專人定時以酒精或消毒水消毒。

▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至7月9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
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