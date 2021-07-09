中央、地方微解封不同調？陳時中：可依民情做判斷

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，全國三級警戒即將「微解封」，不過針對餐廳能否用餐等議題，中央與地方卻有不同調情形。對此，指揮中心指揮官陳時中今（9）日回應，沒有所謂不同調問題，三級警戒範圍區域內都可做彈性應用。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-09 14:39:35｜2021-07-09 14:43:28
「有些人覺得太緊，有些人覺得太鬆，這是兩難。」陳時中指出，外用部分由地方進行規劃，請地方政府就依照指引，並看各地疫情、民情以及自己所需，對事件判斷，沒有所謂同不同調的問題，在三級警戒範圍區域裡面，縣市政府可以做彈性應用，以做出最適合地方判斷。
陳時中表示，在大疫情政策的判斷中，防疫強度跟防疫疲乏這兩邊是拉鋸的，當強度太強，防疫疲乏就會提早出來，民眾就會關不住，反而會因此損害到防疫強度；中央政府在這兩者之間取得平衡，相信地方也會在這兩者取決，「防疫期間所有措施都要做滾動式調整，也是這種道理。」
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