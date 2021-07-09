COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中央、地方微解封不同調？陳時中：可依民情做判斷

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-09 14:39:35｜2021-07-09 14:43:28

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，全國三級警戒即將「微解封」，不過針對餐廳能否用餐等議題，中央與地方卻有不同調情形。對此，指揮中心指揮官陳時中今（9）日回應，沒有所謂不同調問題，三級警戒範圍區域內都可做彈性應用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「有些人覺得太緊，有些人覺得太鬆，這是兩難。」陳時中指出，外用部分由地方進行規劃，請地方政府就依照指引，並看各地疫情、民情以及自己所需，對事件判斷，沒有所謂同不同調的問題，在三級警戒範圍區域裡面，縣市政府可以做彈性應用，以做出最適合地方判斷。

陳時中表示，在大疫情政策的判斷中，防疫強度跟防疫疲乏這兩邊是拉鋸的，當強度太強，防疫疲乏就會提早出來，民眾就會關不住，反而會因此損害到防疫強度；中央政府在這兩者之間取得平衡，相信地方也會在這兩者取決，「防疫期間所有措施都要做滾動式調整，也是這種道理。」

▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
 

▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
22.56%77.44%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.64%9.36%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀