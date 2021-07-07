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快訊／今新增39例例本土確診！另有9例死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-07 14:04:12｜2021-07-07 15:42:07

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增40例COVID-19確定病例，分別為39例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。

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▲中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增40例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為39例本土及1例境外移入，另確診個案中新增9例死亡。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增40例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為39例本土及1例境外移入，另確診個案中新增9例死亡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之39例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月6日。個案分布以臺北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為4例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月27日，確診日介於5月18日至6月29日，死亡日介於7月3日至7月5日。

▲中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增9例死亡新冠肺炎確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增9例死亡新冠肺炎確診個案。（圖／指揮中心提供）


指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月5日累計公布13,862位確診個案中，已有11,277人解除隔離，解隔離人數達確診人數81.4%。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案(案15208)，為本國籍40多歲女性，7月4日自泰國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案入境時並無症狀，於機場採檢後至檢疫旅館檢疫，於今日確診，衛生單位已匡列個案同班機前後2排座位旅客共7人，皆列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,532,252例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,515,985例排除)，其中15,128例確診，分別為1,190例境外移入，13,885例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計105例移除為空號。自2020年起累計累計715例COVID-19死亡病例，其中707例本土，個案居住縣市分布為新北市361例、臺北市271例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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