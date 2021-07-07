中市莫德納疫苗大規模開打　施打率可突破6成

中央撥配台中9萬1420劑莫德納疫苗，今(7)日至9日同步64處「疫苗快打站」為70歲以上長輩、60歲以上原住民及五大專案對象施打，台中市政府持續爭取疫苗配發量，讓人人都有機會接種。市長盧秀燕今前往北屯區東山高中視察表示，首日大規模莫德納疫苗施打，長輩們施打意願非常踴躍，預估這一波疫苗施打率可能突破6成。

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盧秀燕今在東山高中快打站逐一了解施打流程，從報到及掛號區、等候區、注射區到領取「COVID-19疫苗接種紀錄卡」等，現場井然有序、動線分流順暢；因天氣炎熱，她也關心民眾在等候區教室的冷氣、風扇設備是否舒適，並提醒長輩放鬆心情注射疫苗。

盧秀燕表示，今天莫德納疫苗大規模施打首日，主要開放70歲至74歲長輩接種，現場看到民眾施打意願非常踴躍，等候人潮甚至有點爆滿，觀察應是長輩們看到前一波莫德納疫苗注射結果相對安全，讓他們對莫德納疫苗有信心，因此今日報到率非常高，甚至有很多人提前去等候施打；因應市民殷切需求，她已指示全市64個快打站視情況加開教室，讓民眾有更舒適的等候環境，感謝市民朋友的耐心等待與配合，也感謝防疫人員的辛勞。

針對，媒體詢問台中榮總醫師呼籲開放「爽約劑」施打議題，盧秀燕指出，先前長輩對疫苗接種意願低落，可能因為上一批長輩開放施打年齡層偏高，加上對施打AZ疫苗有疑慮，才會出現殘劑，但依今打氣看來，莫德納疫苗剩餘的可能性很小，市府會持續觀察施打狀況，若疫苗有剩會往下開放年齡層接種；目前台中疫苗施打數為27萬8928人次，其中75歲以上長輩施打率約5成8，六都排名第三，她預估70歲至74歲長輩施打率會更高，有可能突破6成。

民政局長吳世瑋說，戶籍在台中的70歲以上長輩，市府已統一造冊安排，今起一連3日在全市快打站為台中70歲以上長輩注射疫苗，請長輩記得攜帶「施打疫苗通知單」、健保卡、身分證，並填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），依通知單標註的時間、地點前往快打站施打，注射完會拿到「COVID-19疫苗接種紀錄卡」。

他表示，這張紀錄卡很重要不能遺失，可作為未來相關驗證依據，也請家人幫忙注意，務必幫長輩保留。而戶籍在外地的70歲以上長輩可就近至各特約醫療院所及衛生所預約施打。