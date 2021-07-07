澎湖籲踴躍登記疫苗預約平台　協調各鄉市專人協助

（中央社澎湖縣7日電）中央試辦「疫苗預約平台」，澎湖縣政府籲請第9、10類對象踴躍登記施打意願，至於不熟悉電腦操作的民眾，可攜健保卡至各鄉市公所、村里辦公室、戶政事務所或衛生所，由專人協助登記。





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縣府表示，中央「疫苗預約平台」昨天起在澎金馬3離島試辦，短短一天中，3離島至少有4500人完成登記。





縣府指出，澎湖第9、10類對象，在4日前已向衛生所或用網路表單預約的民眾，不用再上中央「疫苗預約平台」重複登記，縣府會安排民眾接種疫苗。





縣府表示，中央「疫苗預約平台」開放第9類「18至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」、第10類「50歲至64歲成人」登記，今天下午5時起，中央將彙整澎金馬3離島民眾登記意願人數，後續進行疫苗配送、簡訊發送、民眾預約及接種。





縣府表示，9、10類對象的民眾，登入中央「疫苗預約平台」後，填寫身分證號碼、健保卡號碼、手機號碼、希望接種的行政區、接種疫苗種類等資訊，即完成意願登記，對於不熟悉電腦操作的民眾，縣府已協調各鄉市公所設立櫃台、村里辦公室、戶政事務所、衛生所等協助民眾上網登記，有需求者請攜帶健保卡前往登記。（編輯：陳仁華）1100707



