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澎湖籲踴躍登記疫苗預約平台　協調各鄉市專人協助

▲指揮中心6日宣布疫苗預約平台系統上線，開放到第九、第十類施打疫苗時來進行，目前由金門、馬祖、澎湖3離島縣市先試辦。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心6日宣布疫苗預約平台系統上線，開放到第九、第十類施打疫苗時來進行，目前由金門、馬祖、澎湖3離島縣市先試辦。（圖／NOWnews製作）

中央社

2021-07-07 14:35:28

（中央社澎湖縣7日電）中央試辦「疫苗預約平台」，澎湖縣政府籲請第9、10類對象踴躍登記施打意願，至於不熟悉電腦操作的民眾，可攜健保卡至各鄉市公所、村里辦公室、戶政事務所或衛生所，由專人協助登記。

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縣府表示，中央「疫苗預約平台」昨天起在澎金馬3離島試辦，短短一天中，3離島至少有4500人完成登記。

縣府指出，澎湖第9、10類對象，在4日前已向衛生所或用網路表單預約的民眾，不用再上中央「疫苗預約平台」重複登記，縣府會安排民眾接種疫苗。

縣府表示，中央「疫苗預約平台」開放第9類「18至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」、第10類「50歲至64歲成人」登記，今天下午5時起，中央將彙整澎金馬3離島民眾登記意願人數，後續進行疫苗配送、簡訊發送、民眾預約及接種。

縣府表示，9、10類對象的民眾，登入中央「疫苗預約平台」後，填寫身分證號碼、健保卡號碼、手機號碼、希望接種的行政區、接種疫苗種類等資訊，即完成意願登記，對於不熟悉電腦操作的民眾，縣府已協調各鄉市公所設立櫃台、村里辦公室、戶政事務所、衛生所等協助民眾上網登記，有需求者請攜帶健保卡前往登記。（編輯：陳仁華）1100707

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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