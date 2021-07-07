放暑假！弱勢學童恐營養不良　立委籲提供餐替代方案

暑假是夏季失落的假期，在疫情衝擊之下，對弱勢學童而言，不僅喪失到校補救學習的機會，更可能是三餐不繼的開始。對此，立法委員鍾佳濱、伍麗華、陳秀寳及萬美玲今（7）日共同舉辦「勿讓暑假成為弱勢學童營養破口」線上記者會，公布弱勢學童午餐補助實務執行成效及未來契機。

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政府一年編列 21 億元，補助近 20 萬名經濟弱勢學童上課期間及寒暑假午餐費，為了解實務執行成效，立委鍾佳濱與民間團體合作進行調查。鍾佳濱表示，暑假已開始，許多人關心弱勢學童飲食情況，根據實際調查，原鄉的午餐補助需求較高且穩定，執行較見成效，而關鍵在於非餐券型態，例如：結合活動到校用餐或和部落餐飲店合作。

鍾佳濱也說，今年受疫情影響，5 月停課期間，全台整體午餐補助學生數尚未見增加，但有些過去需求較少的地區學校的需求確實有增長且增幅較大。整體而言，政府實施弱勢學童午餐補助行之有年，運作情況大致還可以，對於較不適合用餐券的地區可善用勞動部安心即時上工方案，結合當地人力滿足弱勢學童用餐需求；此外，教育部下一階段亦應思考經濟弱勢的學習補救等議題。

伍麗華則表示，許多人都知道偏鄉的食材運輸是一項艱難的挑戰，不過，若在制度設計上能有所突破，許多偏鄉的挑戰將會轉化為優勢。她舉例，除了看見偏鄉中近半數的幼童需要學校提供營養午餐，若一併把偏鄉中文化健康站、社區照顧據點等提供長者餐飲服務的需求納入規劃，偏鄉將會是一個最好的食農教育實踐場域。

伍麗華說，由學校提供中央廚房及廚工、營養師等專業人力；社區及學校製餐食材統一採購在地食材；由在地組織協助餐點的配送。尤其現在行政院已投入35億預算強化偏鄉中央廚房的設計，交通部長也在日前表示，願意支持偏鄉地區「客貨混載」模式，比照偏鄉白牌車模式，讓偏鄉社區的食材運送更具彈性。因此，要求教育部主責，邀請衛福部、原民會及交通部於一個月內啟動專案，盤整偏鄉學區、社區內重疊的餐飲和食材運輸需求，並研議偏鄉學校與社區據點共食的可行方案。

陳秀寳則認為，學習即生活，生活即學習，任何形式的學習都是為了不停學的生活做準備，如何讓經濟弱勢學童穩定生活，要先提供他們營養來源等等基本需求，進而才有線上學習的可能。她說，因 Covid-19 疫情變化很難掌握，未來學童就學生活型態與過往勢必不同。由於經濟弱勢家庭的支援能力有限，現在全國第三級警戒已達 50 天，再加上長達 60 天的暑假，針對弱勢學童的相關扶助，衛福部及教育部要研商對策，並盼教育部及學校對於弱勢學童餐食上的協助要應變且持續，讓弱勢學童能真正「不停學的生活」。