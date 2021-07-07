別再「今日公祭，明日忘記！」時力：速開放消防員組工會

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邱顯智表示，雖然殉職帶來了些許改革，但是這十年來的事件也顯示，同樣制度性的問題不斷出現、不斷造成消防員殉職，卻從來沒有被解決，甚至被外界譏為「今日公祭，明日忘記」。因此，讓消防員擁有制度性的溝通管道，也就是工會，是非常重要的機制。時力黨團呼籲，立法院應儘速啟動時力黨團提出的《工會法》修正草案，將消防人員納入第4條的保障範圍，不僅能為讓消防員的權益有制度性的保障，也方能呼應憲法保障的結社權。
立委王婉諭指出，過去政府拒絕消防員組織工會的原因，主要是基於「特別權力關係」的公法關係下，公務員被視為國家支配下的特殊關係，不得享有一般人民所享有的基本權利，包括組織工會或尋求司法救濟等權利。但是，自從司法院大法官陸續發布釋憲，開放公務員、軍人及學生得透過司法進行救濟，以及羈押被告及受刑人監所的管理措施不得逾越必要程度的情形下，可見「特別權力關係」已逐漸被揚棄，不能再作為阻擋消防員組織工會的理由。
王婉諭表示，時力從第九屆開始，就主張消防人員有組織工會的權利，去年5月再度提出工會法修法草案，希望能讓消防員組織工會，建立與中央及地方政府制度性的溝通管道，以良好的機制保障消防人員的權利和勞動條件，是時代力量一直以來的訴求。
立委陳椒華指出，時力一向主張消防人員應該要有組工會的權力， 而不是遇到又有消防人員殉職的憾事後， 這個議題才又被提出討論 。相對於外國，如英國、美國、日本、德國、法國等，均肯定公務人員的結社權，甚至有些國家也開放團體協商權，像美國就有數十個州允許州或地方政府公務員能有限度的罷工。美國、德國、義大利都有由基層警察或消防員組成之工會組織，因而能夠積極得向政府爭取警消人員的勞動權益。
陳椒樺表示，但台灣目前卻無法讓消防員能夠合法的組織工會，使得基層消防員無法直接與政府對等地提出意見及協商，都是冒著被解僱或被懲處的風險，透過不斷地抗爭，才可能爭取到制度上小小改善。因此時代力量不希望，都是消防員在犧牲自己的權利，甚至是生命後 ，才能換來權益上的些微推進，而國家更不應該是消防改革的絆腳石。所以時代力量會繼續的協助消防人員， 爭取到應有的組工會的權利，更希望政府能夠在這次的殉職事件後，嚴正面對消防員組工會的重要性。