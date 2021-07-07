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國民黨呼籲政院凍漲油電　讓人民喘口氣

▲國民黨召開記者會，呼籲政院凍漲油電、讓人民喘口氣。（圖／國民黨提供）
▲國民黨召開記者會，呼籲政院凍漲油電、讓人民喘口氣。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-07-07 15:24:04｜2021-07-07 15:24:11

新冠肺炎疫情重創全台各產業，國民黨今（7）日召開記者會指出，在疫情肆虐的當下，台灣百業蕭條，民眾普遍勒緊褲帶度日，但面對的卻是油價在兩個月內8次上漲，疫情後恐怕連帶物價上漲；另7月也開始實施夏季電價，油電雙漲無疑讓人民生活雪上加霜；國民黨嚴正呼籲政院應體察民間疾苦，儘速凍漲油電，讓人民喘口氣。

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國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、社工部主任水雲翔今日上午召開呼籲油電凍漲記者會，邀請受油價上漲衝擊最大的多位計程車業界代表出席，陳訴遭疫情重擊後的生計困難心聲。

與會計程車客運業界代表主張，今年疫情嚴重更勝去年，油價也較去年高，除了油價應凍漲，建議應比照去年給予油價補貼，至少比照去年每月補貼2000元；此外，計程車乘客為不特定人，屬於大眾運輸類，主張應列為疫苗施打第七類，目前卻只有雙北、基隆、桃園可優先施打；另施打作業應從簡從速，憑計程車職業登記證及健保卡即可施打。

此外，國民黨指出，英國《經濟學人》雜誌觀察全球50國與疫情前的「正常生活」距離有多遠。5月進入三級警戒的台灣落入後段班，排名49、位居倒數第二。只贏過深受Delta變種病毒衝擊而墊底的馬來西亞。換言之，民眾要回到正常生活的路還很長，疫情生活顯然還要持續，政府更應提供人民油電凍漲的基本支持，讓民眾度難關。

國民黨強調，黨主席江啟臣在6月就呼籲夏季電價應該凍漲，但執政黨為德不卒，政院迄今只有6月凍漲，國民黨則要求整個夏季電價都應該凍漲。油價凍漲則可盡量避免因上漲引發的物價波動，這兩項凍漲是最基本、最容易做到的紓困，期盼政府從善如流、廣納建言。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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