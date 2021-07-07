國民黨呼籲政院凍漲油電　讓人民喘口氣

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與會計程車客運業界代表主張，今年疫情嚴重更勝去年，油價也較去年高，除了油價應凍漲，建議應比照去年給予油價補貼，至少比照去年每月補貼2000元；此外，計程車乘客為不特定人，屬於大眾運輸類，主張應列為疫苗施打第七類，目前卻只有雙北、基隆、桃園可優先施打；另施打作業應從簡從速，憑計程車職業登記證及健保卡即可施打。
此外，國民黨指出，英國《經濟學人》雜誌觀察全球50國與疫情前的「正常生活」距離有多遠。5月進入三級警戒的台灣落入後段班，排名49、位居倒數第二。只贏過深受Delta變種病毒衝擊而墊底的馬來西亞。換言之，民眾要回到正常生活的路還很長，疫情生活顯然還要持續，政府更應提供人民油電凍漲的基本支持，讓民眾度難關。
國民黨強調，黨主席江啟臣在6月就呼籲夏季電價應該凍漲，但執政黨為德不卒，政院迄今只有6月凍漲，國民黨則要求整個夏季電價都應該凍漲。油價凍漲則可盡量避免因上漲引發的物價波動，這兩項凍漲是最基本、最容易做到的紓困，期盼政府從善如流、廣納建言。
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