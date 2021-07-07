孫曉雅接任AIT處長　劉仕傑：對台灣是「利多」

美國在台協會（AIT）宣布，孫曉雅將接替酈英傑擔任AIT處長，孫曉雅為美國資深外交官，外交資歷超過30年。對此，

孫曉雅現職為亞太副助卿，對兩岸議題很熟悉，這項任命案對台灣而言是「利多」，由她接掌後首要面臨的考驗將是TIFA各案的推進與美豬議題。

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曾於能源局擔任能源外交副助卿，擁有

有豐富的經貿及能源背景，她將處理台美關係接下來的相關棘手議題，首先最重要的就是台美TIFA復談，

劉仕傑認為，未來TIFA各工作小組會議的會議逐漸進入深水區，孫曉雅的經貿背景代表美方對TIFA甚至未來台美簽訂BTA的重視。另外，美豬議題也將進入深水區，包括台灣年底的公投結果，這是孫曉雅要面臨的挑戰。





針對台灣外交友邦議題，劉仕傑指出，孫曉雅長期關注台灣友邦現況，包括拉美及太平洋友邦﹔外界熟知的是，2019年索羅門及吉里巴斯與台灣斷交 ，孫曉雅曾對此表示這些國家將來只會失望。





劉仕傑說，拜登政府預期會在台灣的邦交國議題上扮演「更堅定(assertive)的角色」，這對台灣是利多，同時也是給中共的嚇阻訊息。





外界較少關注的AIT副處長由誰接任，也不容忽視，劉仕傑分析，原AIT副處長谷立言去日本接任代理大使，對台灣是一大利多，代表「美日台三邊關係」更加緊密，由於台灣在印太戰略扮演重要一環，對比日本副首相麻生太郎近日有關「美日應該協防台灣」的訊息，更可看出，谷立言外派日本的戰略訊息。





劉仕傑指出，曾派駐於美國在台協會台北辦事處領事組的孫曉雅，對台灣外交系統並不陌生，甚至可以說是相當熟悉，這項任命案對台灣應是利多，酈英傑處長下的AIT讓台美關係進入史上最好的階段，未來孫曉雅將如何接棒，令人期待。



