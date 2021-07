凱基證券熱推線上開戶服務,鼓勵民眾在防疫期間踴躍使用數位工具投資理財,活動期間加贈好禮,推出後線上開戶人數翻倍成長,凱基證券線上開戶服務大受好評!





凱基證券指出,因新冠疫情進入三級警戒狀態,多數民眾生活進入「居家工作(Work from Home)」或「居家學習(Study from Home)」的居家模式,甚至連投資理財也開始「居家投資(Invest from Home)」;此外,根據證交所統計資料,2020年交易人數成長至歷年新高的438萬人,其中20至30歲年輕族群占比從五年前的25.4%快速增加至36.1%,年輕族群全年交易人數高達123萬人,顯示年輕世代對參與股票投資有非常高的熱情。





凱基證券依據新世代投資人對數位工具的使用習慣,與因應疫情衍生的居家投資需求,領先同業於「快e開」線上開戶平台,提供投資人證券、銀行一站式完全免出門的線上開戶服務,投資人可以在線上一次開好凱基證券股票交易帳戶與凱基銀行數位存款帳戶,有效節省投資人時間,雖然居家防疫但是投資理財服務不中斷,彈指之間為自己掌握市場先機、創造財富!





▲凱基證券熱推線上開戶 新戶翻倍成長 居家投資送好禮。(圖/資料照片)

近期凱基證券推出台股線上開戶贈好禮活動,凡在2021/6/1至8/31這段期間,完成線上開戶並於開戶當月起算三個月內,成交任一筆台股交易者,即可獲得全家超商200元電子禮券。同時,凱基證券也推出「凱基樂活投資人」LINE官方帳號,迄今已累積近26萬好友,尤其是綁定證券交易帳戶後,除了可以連結下單,即時查詢個人專屬即時委託及成交回報等重要帳務訊息之外,更提供每日新聞摘要,及結合凱基投顧提供台股、美港股優質市場資訊與研究報告,成為投資人居家投資理財的好幫手。