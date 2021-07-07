江啟臣：不在籍投票不是洪水猛獸　他國早行之多年

國民黨立法院黨團建請召開臨時會審議公投法修正草案，納不在籍投票，立法院今（7）日召開全院委員談話會處理，經表決後，因民進黨團反對，國民黨團提案未通過。國民黨主席江啟臣表示，不在籍投票不是洪水猛獸，其他國家早已行之多年。以公民投票作為不在籍投票的先行修法，才是以民為本的民主進步思維，更是避免疫情變數干擾選務進行的最佳解方。
記者余祥／台北報導
2021-07-07 15:30:51｜2021-07-07 15:31:13
國民黨下午召開中常會，江啟臣致詞時表示，面對疫情變化莫測，中選會已經議決將公民選舉投票時間延後至12月18日舉行，國民黨立法院黨團具體提出不在籍投票的修法意見，就是期望在疫情的變數中，仍然可以讓國人安心行使公民權，決定國家政策的方向。
江啟臣指出，可惜這樣子具備先進民主的思考，以及因應疫情超前部署的修法提案，在今天上午立法院的談話會中，遭到民進黨以人數優勢，否決國民黨的努力。讓人民擔憂民進黨政府仍然存有以疫情為理由，沒收公投，或是操作公投時間的私心自用。
江啟臣要再次呼籲執政黨，不在籍投票不是洪水猛獸，其他國家早已行之多年。以公民投票作為不在籍投票的先行修法，才是以民為本的民主進步思維，更是避免疫情變數干擾選務進行的最佳解方。民進黨應該重新思考，朝野共同支持推動不在籍投票，不能以疫情為理由沒收人民的公民權。
江啟臣強調，對於公民權的捍衛，是中華民國憲法的核心價值。中華民國，以及中華民國憲法彰顯的民主信念，更是台灣發展、兩岸往來，以及立足世界的唯一解答。