台灣准輸入瀕危長頸鹿　國家專家警示恐涉國際犯罪

（中央社記者楊淑閔台北7日電）第18屆CITES會員國大會首席長頸鹿專家代表柏科維奇（Fred Bercovitch，暫譯）與台灣防止虐待動物協會等動團今天疾呼，林務局核准輸入18隻瀕危網紋長頸鹿恐涉嫌參與國際犯罪。林務局允諾重審。





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台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會及台灣動物平權促進會今天召開「籲林務局、國貿局請勿踩雷區 助長國際野生動物骯髒貿易」視訊記者會。





台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如指出，2016年底，長頸鹿在世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書被提升為易危（VU）等級，過去30年來，野外長頸鹿減少了近40%，共9個亞種，其中4個被列為瀕危（EN）或極度瀕危（CR）。





她並說，林務局核准南台灣最大私人動物園頑皮世界將從非洲史瓦帝尼引進數種野生動物，其中18頭網紋長頸鹿就是瀕危等級，且2019年「瀕危野生動植物種國際貿易公約（華盛頓公約，CITES）」大會也將長頸鹿列入附錄二，即「族群數量稀少須有效管制貿易」，顯示長頸鹿的保育已刻不容緩。





她及柏科維奇先後發言都強調，雖然2019年CITES會員國大會以83%壓倒性支持通過將長頸鹿列入CITES附錄二後，史瓦帝尼提出保留權，希望部分族群能夠除外而提出「分裂名錄（split listing），但提案被否決，也就是說沒有任何國家的長頸鹿可以排除在外。





姜怡如並說，非會員國貿易時，仍應要求取得非會員國的輸出國提供無危害證明（Non-Detriment Findings）」與合法來源證明（Legal Acquisition Findings）等相關佐證資料，林務局卻沒有取得年齡、性別等資料，也未查證不是來自野外獵捕族群，就貿然核准。





台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏進一步說，動團向國際人道協會（HSI）南非辦公室熟識當地動物買賣的主管諮詢獲知，史瓦帝尼確實沒有網紋長頸鹿；又國際所知南非有長頸鹿為肯亞、索馬利亞、衣索比亞，根據CITES交易資料庫，從2019年長頸鹿列入CITES附錄二後，這三國就沒有輸出長頸鹿到史瓦帝尼的紀錄了。





陳玉敏還說，國內外動保組織聯手調查發現，這次購買來自史瓦帝尼一個皇室授權私人管理的野生動物公園Big Game Parks，由Ted Reilly家族管理，此家族與史國皇室關係匪淺，皇室將史國狩獵法、CITES管理、科學與執法的權力全授予此家族，球員兼裁判，在國際爭議甚大，因為支持象牙、犀牛貿易，還屢次不惜以宰殺自稱有過剩情況的非洲象作為威脅，成功出售非洲象到美國，核准買入恐像跟魔鬼交易。





柏科維奇警示台灣，有長頸鹿的三國距離史國3000哩，合法運輸不可能沒資料可佐證，除非不合法；且此動物高度社群性、家族相依，現代動物園要示範動物保護，非收藏珍奇異獸；就像台灣黑熊也是瀕危等級，「從史國輸入網紋長頸鹿等於是可從台灣輸出黑熊」，將影響台灣的國際聲譽，承擔被國際譴責或做進一步行動的風險。（編輯：陳政偉）1100707



