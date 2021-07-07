地方政府聯合抗疫　蔡英文讚竹、南、高

台灣本土疫情逐漸緩和，新竹市長林智堅也在今（7）日的民進黨中常會中分享新竹防疫、疫苗接種的經驗，而身兼民進黨主席的總統蔡英文也在會中表示，上週屏東面臨了Delta變異株的挑戰，除了中央幫忙，高雄、台南也立刻出手協助；之前苗栗有群聚狀況的時候，新竹市也立刻組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」出手相助，這些例子都證明，只要團結，台灣一定可以戰勝病毒挑戰。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-07 15:43:36
蔡英文在今日民進黨中常會致詞時表示，今明兩天陸續會有自購跟日本提供的兩批AZ疫苗到貨，目前取得的疫苗已經累計超過700萬劑。這幾天，各縣市都在全力施打，目前第1劑接種率大概是10％左右，希望在7月底之前，可以讓國人的接種率達到20％至25％之間。
蔡英文說，她有注意到有幾個民進黨執政的縣市在施打疫苗的效率很高，也都能夠體貼民眾狀況，及時做出修正，並向縣市首長表達感謝；上週，屏東面臨Delta變異株的挑戰，除了中央幫忙，高雄、台南也立刻出手協助。之前苗栗出現群聚狀況時，新竹市也立刻組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」出手相助，這些例子都證明，只要團結，台灣一定可以戰勝病毒挑戰。
蔡英文也提到，由行政院政務委員唐鳳主導規劃的「疫苗意願登記與預約接種系統」已經開始試辦，蔡英文特地拜託黨公職，務必要傾聽第一線的民意，一起來讓制度更完善、讓民眾施打疫苗更方便。
此外，蔡英文指出，這段時間以來，有很多假訊息，從AZ副作用到莫德納會影響基因，這幾天甚至有假訊息在挑戰民眾對預約系統的信任，她已經請中央流行疫情指揮中心回應並作出說明，但蔡英文也提醒黨公職，假訊息的目的只有一個，就是要打擊人民對指揮中心的信任，要黨公職在地方上聽到各種假訊息時，務必要澄清說明，讓防疫工作能夠更順利的推動。