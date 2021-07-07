高美館夏季大展「泛．南．島藝術祭」將登場

高雄市立美術館夏季大展《泛．南．島藝術祭》，因應國內COVID-19疫情影響，展期暫訂於7月中旬至10月31日盛大登場。將邀請臺灣、澳洲、紐西蘭、韓國、日本等共23組藝術家、團隊共同參與展出。除館內展間展示外，展覽場域更拓展至高美館最具特色的戶外園區，透過藝術實踐「水系植物生態復甦計畫」於內惟埤塘週邊環境裡構築持續生長的有機地景藝術。





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《泛．南．島藝術祭》由館長李玉玲擔任總策展人，札拉・斯坦霍普（紐西蘭戈維特－布魯斯特美術館館長）與魯本．福連德（紐西蘭帕特迦藝術博物館館長）擔任國際策展顧問。歷時近三年紮實的研究踏查，推出既包含國際藝術語彙、又融貫在地文化脈絡的跨域展演，期以本展構築出高雄這座海洋城市的全新文化品牌。





▲展覽奠基於高美館長年研究南島當代藝術的策展檔案、典藏之豐富累積，展區分為「從已知到未知」、「暗黑島嶼」與「生生流轉」三項子題。（圖／高美館提供）

另外，多次榮獲「國家出版獎」肯定的高美館《藝術認證》雜誌，今年起轉型為半年刊，首發之作便結合《泛．南．島藝術祭》的主題策畫，以「泛．南．島航行指南」為題，完整收錄11篇策展評論專文、彙整23組國內外藝術家的精彩作品圖錄，是一本以全文中英對照呈現文集形式的展覽專輯，預計配合展覽於7月中旬正式出版，而本期《藝術認證》現正於博客來網路書店獨家預購中，預購限量加贈精美禮。更多展覽訊息請至高美館官方網站查詢。



